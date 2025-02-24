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У памятника Свободы проходит акция в поддержку Украины 2

Наша Латвия
Дата публикации: 24.02.2025
LETA
У памятника Свободы проходит акция в поддержку Украины
ФОТО: LETA

Более 500 человек собрались в понедельник у памятника Свободы в Риге, чтобы выразить солидарность с Украиной в третью годовщину развязанной Россией войны.

Люди пришли к памятнику Свободы с украинскими и латвийскими флагами, синими и желтыми лентами, плакатами с выражением поддержки Украине и желтыми цветами, которые затем возложили к памятнику Свободы.

Организаторы мероприятия раздавали плакаты и украинские флажки, которые можно прикрепить к одежде. Люди держали плакаты: "Вместе к победе", "Не устанем, не будем молчать, не забудем", "Путин - убийца", "Мое сердце болит за Украину".

В начале мероприятия в 9:00 состоялась минута молчания, чтобы почтить память жертв войны в Украине. Затем прозвучали гимны Латвии и Украины.

На мероприятии выступили спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня, руководитель "Твиттер-конвоя" Лаура Плича-Станкевича. С видеообращениями выступили старший эксперт Национальных вооруженных сил по международному военно-религиозному сотрудничеству Элмар Плявиньш, писательница, публицист и общественный деятель Марина Костенецка, журналисты Гинтс Амолиньш и Иева Варна.

В мероприятии приняли участие ансамбль "Дівчата.UA", украинские дети из объединения "Лаборатория искусств", исполнившие песни на украинском и латышском языках, ансамбль колокольчиков "Primuss", актер Артурс Чукурс и музыкант Рихард Сауле.

Также на мероприятии присутствовали несколько депутатов Сейма и министров.

В течение всего дня у памятника Свободы работает пункт сбора вещей организации "Tavi draugi", мастерская открыток "Письмо мира", магазин латвийских и украинских сувениров.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

#война рф и украины
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • OT
    Ol Ti
    24-го февраля

    товарищи, скачивайте побольше фото с этого мероприятия, скоро они понадобятся для идентификации дуриков!

    7
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го февраля

    почему не скачут? а где кастрюли? из дурдома всех выпустили?

    32
    0

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