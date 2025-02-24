В Латвии призвали вспомнить жертв войны в Украине

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер–министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже призвали жителей Латвии 24 февраля в 9.00 на минуту прервать свои повседневные занятия и вместе почтить память и жертв войны в Украине.

"24 февраля 2022 года Россия начала жестокую полномасштабную войну против Украины, которая вот уже три полных года безжалостно сокрушает жизни украинцев, разрушая все, что построил и возвел свободолюбивый украинский народ", — говорится в заявлении должностных лиц, которое распространила Государственная канцелярия.

В заявлении подчеркивается, что Латвия на стороне Украины и не перестанет поддерживать борьбу украинцев за независимость и свою страну.

В обращении также содержится призыв вспомнить латвийских добровольцев Виталия Смирнова и Эдгара Платонова, которые были убиты в Украине, зная, что тем самым они защищают свободу Латвии и Европы в целом.

"За свободную и независимую Украину!" — говорится в обращении.