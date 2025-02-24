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В Латвии призвали вспомнить жертв войны в Украине 3

Наша Латвия
Дата публикации: 24.02.2025
BB.LV
В Латвии призвали вспомнить жертв войны в Украине
ФОТО: LETA

Латвийские власти призвали население страны почтить минутой молчания жертв войны в Украине в третью годовщину боевых действий.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер–министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже призвали жителей Латвии 24 февраля в 9.00 на минуту прервать свои повседневные занятия и вместе почтить память и жертв войны в Украине.

"24 февраля 2022 года Россия начала жестокую полномасштабную войну против Украины, которая вот уже три полных года безжалостно сокрушает жизни украинцев, разрушая все, что построил и возвел свободолюбивый украинский народ", — говорится в заявлении должностных лиц, которое распространила Государственная канцелярия.

В заявлении подчеркивается, что Латвия на стороне Украины и не перестанет поддерживать борьбу украинцев за независимость и свою страну.

В обращении также содержится призыв вспомнить латвийских добровольцев Виталия Смирнова и Эдгара Платонова, которые были убиты в Украине, зная, что тем самым они защищают свободу Латвии и Европы в целом.

"За свободную и независимую Украину!" — говорится в обращении.

#война на украине
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Комментарии (3)

  • JB
    Janis Berzin
    24-го февраля

    "разрушая все, что построил и возвел свободолюбивый украинский народ" - врут. Строил в основном это всё советский народ. В ЛР 30 лет всё то же самое делают эти же политиканы, но без войны.

    14
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    ВВ! Где вы находите настолько тупых авторов?!

    22
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    А на войне всегда жертвы только с одной стороны или латвийское "правительство" начало спешно переобуваться?

    20
    1

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