Власти в недоумении: в Риге стали исчезать иностранные студенты

К 2050 году число латвийских студентов может сократиться на четверть, прогнозирует Министерство образования и науки. В то же время количество иностранных студентов за последнее десятилетие удвоилось.

Быстрый рост их числа - попытка местных вузов бороться с последствиями демографических проблем Латвии. Но выпускается из вузов гораздо меньше иностранных студентов, чем поступает. Процент отсева высок, и никто не знает, что происходит с ними после отчисления, сообщает передача "Ничего личного" телеканала TV3.

На улицах Риги полно курьеров доставки еды, которые явно родились не в Латвии. В ходе недавно проведенного опроса они рассказали, что приехали в Латвию учиться. В этом году курьеры должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), но проверка более 2000 заявлений показала, что 43 курьера не имеют права находиться в Латвии. Неофициально журналистам "Ничего личного" стало известно, что большинство зарегистрировавшихся в ПВС курьеров получили вид на жительство в Латвии, чтобы учиться в конкретном учебном заведении - высшей школе информационных систем и менеджмента ISMA.

Вуз был основан на базе бывшего Института авиации и существует уже более 30 лет. ISMA получил бессрочную аккредитацию и имеет филиалы в Даугавпилсе и Узбекистане. Вуз известен большим количеством студентов из третьих стран. С 2022 года он занимает второе место по этому показателю, опережая даже Рижский университет Страдиньша и Латвийский университет. В предыдущем учебном году из 1727 студентов ISMA 1420 были иностранными гражданами. По подсчетам "Ничего личного" за последние три года, в среднем в ISMA обучалось по 1500 студентов из третьих стран в год, но только около 200 окончили вуз. Ректор вуза Денис Дьякон эти цифры оспаривает, но другой статистики не предоставляет.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис на вопрос о том, кто должен отвечать за иностранных студентов, которые приехали в Латвию на учебу, но исчезли из системы, ответил, что для таких утверждений оснований нет, и механизм контроля существует. По словам министра, в ситуациях, когда студент перестает ходить в вуз, учебное заведение уведомляет об этом Управление по делам гражданства и миграции. Если студента не могут найти по зарегистрированному месту жительства, он лишается права на пребывание в Латвии. "Ему отправляют уведомление, но вопрос в том, что некоторые уезжают, а некоторые, как я полагаю, нет", - сказал Козловскис.

TV3.lv