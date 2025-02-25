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В Риге признали, что прежний мировой порядок рухнул. Что теперь делать Латвии? 5

Наша Латвия
Дата публикации: 25.02.2025
LETA
В Риге признали, что прежний мировой порядок рухнул. Что теперь делать Латвии?
ФОТО: LETA

Существующий мировой порядок рухнул, заявил руководитель Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в программе "Сегодняшний вопрос" на Латвийском телевидении.

Из переговоров между представителями США и России, которые вызвали опасения, что две сверхдержавы могут договориться о прекращении войны за спиной Украины, Сартс пришел к выводу, что нынешний мировой порядок рухнул, и пути назад нет."В этом новом порядке действуют иные правила игры - в принципе не существует, скажем так, ценностей или правовых норм, есть только позиция силы", - заявил Сартс.

По его мнению, Европа и Украина не являются достаточно сильными игроками в этом "новом мировом порядке", как его представляют администрация президента США и Россия. "Администрация Трампа явно считает, что ни Украина, ни Европа в настоящее время не обладают достаточной силой, чтобы иметь смысл и интерес к взаимодействию с ними. Мы должны считаться с этой позицией. Должны ли мы поддаваться ей? Я думаю, нет", - сказал Сартс.

Комментируя возможный исход переговоров США и России, Сартс не убежден, что они могут привести к прекращению огня на Украине. "Потому что готовность Путина и Трампа находится в разных местах. Путин по-прежнему хочет править всей Украиной, а Трампу нужен быстрый мир. Конечно, Путин пытается переиграть Трампа", - отметил Сартс.

Lsm.lv

#янис сартс
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Григорий Антонов
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Комментарии (5)

  • А
    Андрей
    25-го февраля

    Кто встретит Яниса лично, спросите: "Ну, что Янис, помогли тебе твои психоделические носки?" Чемодан, аэропорт, Лондонск!

    61
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го февраля

    Ну до этого хоть дошло. А вон до Каи Каллас до сих пор не дошло. А вообще напоминает крики Шарикова - "Где же я теперь харчеваться буду?".

    97
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    25-го февраля

    Реторический вопрос:что делать Риге,ответ:идти в след за хозяином,но,увы Вы хозяев не выбираете.

    76
    1
  • AE
    Al Ekses
    25-го февраля

    «Путин хочет править всей Украиной»… Не было ни просьб о демилитаризации, ни попыток решить межцивилизационный конфликт миром. Ни долгих бомбёжек Донбасса, ни обмана в Стамбуле. Ну что, значит получается, что Сартс это «эксперт» которого мы все заслужили.

    93
    2
  • JB
    Janis Berzin
    25-го февраля

    "В этом новом порядке действуют иные правила игры - в принципе не существует, скажем так, ценностей или правовых норм, есть только позиция силы" - что изменилось, что нового? Всегда сильный пользовался своим правом изабирал все ценности. Скунс жил в радужном мире и столкнулся с действительнеостью?

    95
    1
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