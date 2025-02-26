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Число больных гонореей и сифилисом увеличилось вдвое; политики просят помощи у Ринкевича 5

Наша Латвия
Дата публикации: 26.02.2025
BB.LV
Число больных гонореей и сифилисом увеличилось вдвое; политики просят помощи у Ринкевича

В Европе, в том числе в Латвии, растет заболеваемость гонореей и сифилисом среди молодежи. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний выражает обеспокоенность по поводу распространения заболеваний, передающихся половым путем. Как сообщает 360TV, с 2019 года число случаев обоих заболеваний удвоилось.

В 2023 году в Евросоюзе было подтверждено почти 97 тысяч случаев гонореи на 100 тысяч жителей. Сифилис, в свою очередь, был обнаружен у 41 000 европейцев.

Как рассказал опытный венеролог Раймонд Карлс, одной из причин является то, что молодые люди часто меняют партнеров, что является фактором риска. Вторая, не менее важная причина — половые контакты часто происходят под воздействием наркотиков.

Вопросы сексуального здоровья также обсуждаются в Сейме. Несколько депутатов в письме президенту Эдгару Ринкевичу и премьер-министру Эвике Силине призывают к немедленному восстановлению медицинского образования в качестве отдельного предмета в школьных программах.

Авторы письма считают, что информация о репродуктивном здоровье общества в целом ставит под сомнение качество получаемых школьниками знаний и их способность применять полученные знания в реальной жизни.

25
2

Комментарии (5)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го февраля

    Дожили.🙄 Ещё бы по вшам и чесотке приударить для комплекта. Латыши пытались повысить демографию, но всё обломали сифилис и гонорея.

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го февраля

    97 тысяч гонорейщиков на сто тысяч населения? Вы точно цифры не перепутали?

    25
    0
  • MiU
    Made in USSR
    Мимо проходил
    26-го февраля

    Разумеется ошиблись! Реальная цифра - 138 000 больных на сто тыщ населения... они забыли прибавить сифилитиков, о которых написали. 🤣

    5
    0
  • 26-го февраля

    это ещё раз доказывает что медецина у нас просто дно

    28
    2
  • Д
    Дед
    26-го февраля

    А этот то, чем поможет? Это политикам к докторам.

    19
    0
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