Число больных гонореей и сифилисом увеличилось вдвое; политики просят помощи у Ринкевича

В Европе, в том числе в Латвии, растет заболеваемость гонореей и сифилисом среди молодежи. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний выражает обеспокоенность по поводу распространения заболеваний, передающихся половым путем. Как сообщает 360TV, с 2019 года число случаев обоих заболеваний удвоилось.

В 2023 году в Евросоюзе было подтверждено почти 97 тысяч случаев гонореи на 100 тысяч жителей. Сифилис, в свою очередь, был обнаружен у 41 000 европейцев.

Как рассказал опытный венеролог Раймонд Карлс, одной из причин является то, что молодые люди часто меняют партнеров, что является фактором риска. Вторая, не менее важная причина — половые контакты часто происходят под воздействием наркотиков.

Вопросы сексуального здоровья также обсуждаются в Сейме. Несколько депутатов в письме президенту Эдгару Ринкевичу и премьер-министру Эвике Силине призывают к немедленному восстановлению медицинского образования в качестве отдельного предмета в школьных программах.

Авторы письма считают, что информация о репродуктивном здоровье общества в целом ставит под сомнение качество получаемых школьниками знаний и их способность применять полученные знания в реальной жизни.