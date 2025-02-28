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С завтрашнего дня CSDD повышает цены на свои услуги 1

Наша Латвия
Дата публикации: 28.02.2025
grani.lv
С завтрашнего дня CSDD повышает цены на свои услуги

Как пел один бард, было время, и цены снижали, но, увы, это явно не про нас. С 1 марта (то есть уже завтра) Дирекция безопасности дорожного движения вновь повышает стоимость услуг. Подорожают техосмотр, экзамены по вождению, выбор номера и пр.

Судя по всему, очередное повышение цен должно компенсировать ведомству снижение прибыли, повышение минималки, растущую плату за коммуналку, а также расходы, которые необходимо оплатить другим поставщикам услуг.

Что же касается конкретики, то она такова. Стоимость прохождения техосмотра для легковых автомобилей (категория M1) повысится на 4,7 евро: с 29,4 евро до 34,1 евро. Стоимость техосмотра для грузовых автомобилей с полной массой более 12 тонн (категория N3) возрастёт аж на 46,1% - с 49,39 до 72,18 евро. А для автобусов (категория M3) – на 41,8% - с 50,19 до 71,18 евро.

Плохая новость для тех, кто собрался получать права. Сдача экзаменов по вождению для транспортных средств категорий А и В станет дороже на 20%. Плата вырастет с 29,85 евро до 35,82 евро. Такое повышение цены ведомство объясняет тем, что на данный момент испытывает серьёзную нехватку кадров, и ему все труднее найти опытных специалистов для проведения экзамена по вождению.

Наиболее же значительное повышение цен будет введено на эксклюзивные регистрационные знаки. Цена на номера, имеющие одно или одинаковое сочетание цифровых символов, увеличится в 2,4 раза (!) – с 413,22 евро до 991,73 евро. По сравнению с этим увеличение стоимости услуги по очной регистрации электросамокатов с определением их индивидуальных технических характеристик кажется уже незначительным. Она вырастет с 6,1 евро до 10,37 евро.

#цены #csdd
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    28-го февраля

    А наши защитники депутаты не хотят запретить монополисту обирать народ? Что латыши вам нравятся ваши депутаты, которые молчат в тряпочку, когда обирают людей.

    23
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