«В этих танцах слишком строгие гендерные роли», — небинарные латвийцы хотят улучшить Праздник песни

Pieci.lv уже выпустил четыре эпизода программы «Dzimtes r*osols», в которой вместе с Майло Менесом исследуются гендерное и языковое разнообразие! Цель программы — открыть дискуссию о гендерной идентичности и роли языка в ее выражении, передает la.lv

В одном из эпизодов также рассказывается о нашей национальной культуре — хорах, народных танцах и Празднике песни и танца. Могут ли небинарные и трансгендерные люди свободно выбирать и получать удовольствие от любого хобби? Гости — Элиот Давис Кузмицкис.

На 3-й минуте программы «Dzimtes r*osols» Майло Менес спрашивает: «Можем ли мы попытаться как-то трансформировать народные танцы? Они относительно стереотипны и имеют строгие гендерные роли. Есть танец, в котором мужчина — дровосек, и танец, в котором женщина — плетущая венок. Можно ли что-то улучшить?»

Гость шоу отвечает, что «праздник определенно можно было бы улучшить». В детских народных танцах все более или менее равны, но во взрослых народных танцах роли довольно стереотипны. Это невыносимо!»

«Я надеюсь, что Праздник песни будет основательно встряхнут, потому что он одновременно и очень открытый, и довольно закрытый в некоторых отношениях. Я немного поделюсь своим опытом в области фольклора. Я пела народные песни с самого детства, а с 26 лет отказалась надевать корону и вместо этого надела белый шарф. Думаю, я уже тогда была уверена, что не хочу, чтобы меня воспринимали как замужнюю девушку, потому что уже тогда поняла, что у меня другая сексуальная ориентация», — признается Майло Менес.