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«В этих танцах слишком строгие гендерные роли», — небинарные латвийцы хотят улучшить Праздник песни 6

Наша Латвия
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
«В этих танцах слишком строгие гендерные роли», — небинарные латвийцы хотят улучшить Праздник песни

Pieci.lv уже выпустил четыре эпизода программы «Dzimtes r*osols», в которой вместе с Майло Менесом исследуются гендерное и языковое разнообразие! Цель программы — открыть дискуссию о гендерной идентичности и роли языка в ее выражении, передает la.lv

В одном из эпизодов также рассказывается о нашей национальной культуре — хорах, народных танцах и Празднике песни и танца. Могут ли небинарные и трансгендерные люди свободно выбирать и получать удовольствие от любого хобби? Гости — Элиот Давис Кузмицкис.

На 3-й минуте программы «Dzimtes r*osols» Майло Менес спрашивает: «Можем ли мы попытаться как-то трансформировать народные танцы? Они относительно стереотипны и имеют строгие гендерные роли. Есть танец, в котором мужчина — дровосек, и танец, в котором женщина — плетущая венок. Можно ли что-то улучшить?»

Гость шоу отвечает, что «праздник определенно можно было бы улучшить». В детских народных танцах все более или менее равны, но во взрослых народных танцах роли довольно стереотипны. Это невыносимо!»

«Я надеюсь, что Праздник песни будет основательно встряхнут, потому что он одновременно и очень открытый, и довольно закрытый в некоторых отношениях. Я немного поделюсь своим опытом в области фольклора. Я пела народные песни с самого детства, а с 26 лет отказалась надевать корону и вместо этого надела белый шарф. Думаю, я уже тогда была уверена, что не хочу, чтобы меня воспринимали как замужнюю девушку, потому что уже тогда поняла, что у меня другая сексуальная ориентация», — признается Майло Менес.

#праздник песни
6
63

Комментарии (6)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    1-го марта

    И цирк вроде не уехал, и клоуны на месте...

    4
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го февраля

    Добрый совет всем "трансгендерам" - СОВМЕЩАЙТЕ! Для начала совместите гей-парад и шествие 16 марта: всех поклонников нацистов одеть в розовые колготки, накрасить губы, приклеить ресницы - и в таком виде на шествие Ваффен СС. Хоть веселье доставят окружающим, хоть какая-то польза от нациков будет.

    20
    0
  • Д
    Дед
    28-го февраля

    Согласен, вот пидрилалу и танцуйте вместе гей парадов!

    31
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    28-го февраля

    Если кто-то чувствует не соответствующую его набору хромосом идентичность, то это его проблема, а не всех остальных...

    42
    0
  • JL
    Janina LV
    28-го февраля

    Латвийские танцы будущего: шаг вперёд, два назад, пол — неопределен! Правила размыты, партнера выбираешь сам, а Ланга нервно курит в сторонке, а Бутанс приглашает на танец Росликова. 😏

    57
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го февраля

    Прекрасная статья и великолепное мнение. Необходимо чтобы все что является отбросами рода человеческого там обязательно участвовали.

    76
    1
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