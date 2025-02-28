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«В Японии эта рыба запрещена законом» - действительно ли в латвийских магазинах продается опасный продукт? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
«В Японии эта рыба запрещена законом» - действительно ли в латвийских магазинах продается опасный продукт?

Социальные сети — удобный способ обмануть людей и посеять панику. Об этом свидетельствует видео, недавно опубликованное в социальной сети TikTok.

Мужчина распространил новость о том, что в латвийских магазинах продается опасная рыба — черный эсколар, которая может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Эксперты отмечают, что утверждения, прозвучавшие в видео, слишком громкие и не соответствуют действительности.

Мужчина утверждает, что указанную на упаковке масляную рыбу, которая на самом деле содержит опасный для здоровья черный эсколар, в Латвии купить невозможно. Он также отмечает, что рекомендуемая суточная норма потребления рыбы, которая составляет 150 граммов, указана весьма непрозрачно.

«В Японии эта рыба запрещена законом», — добавляет он в конце видео.

LA.LV связался с биологом, натуралистом и рыболовом Марисом Олтисом, который резко и прямо заявил: «Это чушь. Опасность для жизни представляет только удар замороженной упаковкой по голове».

Начальник отдела надзора за производством продукции животного происхождения Продовольственно-ветеринарной службы Андрис Вайдерс также подтверждает, что поводов для беспокойства нет.

«В соответствии с требованиями правил Европейского Союза черный эсколар может быть размещен на рынке при условии, что на этикетке будет содержаться информация/предупреждение о том, что употребление этой рыбы может вызвать проблемы со здоровьем (диарея), поскольку эта рыба содержит различные воски, которые наша пищеварительная система не может расщепить».

Учитывая то, что видно на видео, можно сделать вывод, что рыба маркирована надлежащим образом, поскольку этикетка содержит необходимую информацию, хотя она должна быть более читаемой и понятной.

Что касается других утверждений в этом видео, то эта рыба вылавливается и перерабатывается в Японии, и, учитывая пищевые привычки этой страны, маловероятно, что эта рыба находится под запретом. В то же время отметим, что эту рыбу часто называют масляной рыбой, так как это прямой перевод с английского. «Можно купить масляную рыбу, но она не пользуется спросом и популярностью».

#пвс
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го февраля

    черный эсколар и рядом охлаждённый пабло эскабар 🙄

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