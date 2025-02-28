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В следующем году тарифы на услуги Почты Латвии могут снова измениться 1

Наша Латвия
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
В следующем году тарифы на услуги Почты Латвии могут снова измениться
ФОТО: LETA

Тарифы на услуги ГАО «Latvijas Pasts» в следующем году, скорее всего, снова изменятся, заявил в интервью агентству LETA председатель правления компании Гирт Рудзитис.

Он отметил, что никто не может предсказать, что произойдет в мире, какими будут расходы и уровень инфляции, однако основной причиной повышения тарифов является снижение спроса на традиционные почтовые услуги, что приводит к росту затрат на единицу услуги.

«За последние три года инфляция опережала рост производительности, особенно в сфере логистики, где значительно подорожали все ресурсы. Нам частично удалось это компенсировать, но, конечно, не полностью. Наша обязанность при обеспечении универсальной почтовой услуги (УПП) — адаптировать тарифы к текущим расходам компании, поэтому в прошлом году пришлось пересмотреть тарифы, тем более что до этого они не менялись два года», — пояснил Рудзитис.

По его словам, по уровню цен Латвия сейчас примерно на уровне Эстонии, тогда как в Литве цены немного ниже, но и там вскоре могут произойти изменения.

Рудзитис подчеркнул, что «Latvijas Pasts» ежегодно повышает производительность — автоматизация сортировки писем и модернизация автопарка снижают затраты, благодаря чему тарифы не растут так быстро, как цены на ресурсы.

Комментируя спрос на традиционные почтовые услуги, он отметил, что здесь нет больших сюрпризов ни в Латвии, ни в мире в целом — объем отправки писем существенно сокращается с каждым годом, так как люди предпочитают цифровые формы общения.

Рудзитис уточнил, что в Латвии 85% писем отправляют самоуправления и государственные учреждения, и лишь 15% — физические лица.

Что касается подписных изданий, то здесь колебания спроса не такие резкие.

«Всегда будут люди, которые захотят получать печатную прессу. В этом плане, на мой взгляд, у „Latvijas Pasts“ очень социально ответственная позиция. Сегодня информации очень много, возникает информационный шум, и в таких условиях крайне важно, чтобы мы обеспечивали возможность получения подписных изданий для всех жителей Латвии», — добавил он.

Ранее LETA сообщала, что с 1 января этого года вступили в силу новые тарифы УПП «Latvijas Pasts».

Так, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов с 1 января 2024 года выросла на 39,4% — с 1,65 евро до 2,3 евро без НДС. Отправка заказного письма по Латвии того же веса теперь стоит 4,35 евро, а застрахованного — 4,5 евро, пишет LETA.

#почта
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Комментарии (1)

  • ФФ
    Федул Федулов
    28-го февраля

    Зделали все чтобы возможности почты были ограничены в интересах других поставщиков услуг, а теперь вспомнили про социальную значимость и инфляцию...

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