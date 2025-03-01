А вы знали? Латвийские паспорта в ультрафиолете восхитили пользователей сети

Новые латвийские паспорта восхищают иностранцев своей особенностью, если смотреть на них в ультрафиолете.
Публикацию на эту тему сделал в социальных сетях пользователь Intermarium 24.
«Ух ты! Латвийские паспорта в ультрафиолетовом свете — это потрясающе», - написал он, добавив к посту красивое видео.
🇪🇺🇱🇻 Wow! Latvian passports in UV light are Amazing 😍pic.twitter.com/zezj9TnQBD— Intermarium 24 (@intermarium24) March 1, 2025
Отметим, что и другие пользователи отметили красоту латвийской природы на паспортах, отметив, впрочем, что нечто подобное можно увидеть и на паспортах Канады и Швейцарии.
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