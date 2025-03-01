А вы знали? Латвийские паспорта в ультрафиолете восхитили пользователей сети

Новые латвийские паспорта восхищают иностранцев своей особенностью, если смотреть на них в ультрафиолете.

Публикацию на эту тему сделал в социальных сетях пользователь Intermarium 24.

«Ух ты! Латвийские паспорта в ультрафиолетовом свете — это потрясающе», - написал он, добавив к посту красивое видео.

🇪🇺🇱🇻 Wow! Latvian passports in UV light are Amazing 😍pic.twitter.com/zezj9TnQBD — Intermarium 24 (@intermarium24) March 1, 2025

Отметим, что и другие пользователи отметили красоту латвийской природы на паспортах, отметив, впрочем, что нечто подобное можно увидеть и на паспортах Канады и Швейцарии.