В Риге Мирная улица создала волну немирных настроений

Еще 15 января в транспортный комитет Рижской думы было отправлено официальное письмо о том, что введение зоны ограничиния скорости 30 км/ час создаст рижанам много проблем. Но чиновники проигнорировали тревожный сигнал.

Речь идет о многоугольнике, образованном улицами Валдемара – Сенчу – Зирню – Бривибас – Шарлотес – Бриана – Пернавас – Бривибас – Шарлотес – Валдемара. Знаки начала зоны установлены таким образом, что их не видно сквозь едущий справа трамвай.

Уже 20 января Департамент внешней среды и мобильности установил дублирующий, с левой стороны улицы, знак зоны «30» у Яковлевского кладбища. На заседании комитета по безопасности 28 января депутат призвал прекратить рейды на ул. Миера и в других местах, потому что водителям сложно понять, где эта зона «30» начинается и где заканчивается: на улицах об этом нет никаких дублирующих знаков или пояснительных табло.

Прошло время, необходимое, чтобы почта доставила послания, и рижане стали массово получать штрафные квитанции. Наконец, в первой декаде февраля объем выписанных штрафов возмущенные рижане выплеснули на экраны телевидения, в радиоэфир, на страницы газет.

Исполнительный директор Риги лично поехал смотреть «Бермудский треугольник» улицы Миера. В конечном счете руководство города 12 февраля сообщило, что ситуация нуждается в улучшении и рейдов там пока проводиться не будет.

В этом случае возникает вопрос: зачем надо было ждать до 12 февраля, если департамент был в курсе проблемы по меньшей мере с 20 января, а городские власти – с 28 января?

Если введением зон «30» поставлена задача пополнить бюджет, это одно дело.

Если же введение зон «30» должно способствовать успокоению дорожного движения, уменьшению ДТП, то создание таких зон – это не просто абы как воткнуть знак, поснимать все остальные знаки, которые до введения «зоны» были вывешены, а сделать более заметные изменения на местности.

Но еще печальнее тот факт, что руководство Рижской думы хоть и согласилось с тем, что информирование водителей о «зоне» нуждается в улучшении и рейдов там пока не будет, все ранее выписанные штрафы никто отменять не собирается, так как «знаки были установлены согласно нормативам». Получается, что нормативы нуждаются в улучшении, если они допускают появление такого казуса. А вот нормативы – это уже не городской документ, а – принятый уполномоченной на то государственной институцией.

Странно, однако. При объяснениях, зачем нужны все эти «зоны», и активисты, и чиновники ссылаются на примеры Швеции, Нидерландов и прочих стран. А при вводе этих «зон» никакой пример Швеции и Нидерландов не берется, а просто вкапывают штатив и привинчивают к нему знак.

Это как по сказке, в которой один бедняк решил себе барский пирог сотворить. Ни пшеничной муки, ни меда, ни сливок у него не оказалось. Замесил отрубей. А потом ел и плевался: как же баре такую дрянь едят? Не знаком единым в Швеции и Нидерландах зоны «30» творят…

Сейчас ответственным департаментам поручено в течение ближайшего времени сделать зону «видимой», нарисовать знаки «30» на проезжей части, установить плакаты и продумать, как еще эти ограничения означить. И в будущем обходиться без «проснулся, а там знак поставили», а заранее предупреждать жителей и затем еще какое-то время напоминать. А не сразу высылать штрафные квитанции.