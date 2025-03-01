«В стиле Трампа!» - общественность в шоке от слов главы СГД

Общественность была удивлена публикацией генерального директора СГД Байбы Шмите-Роке, которую она сделала в связи началом «сезона возврата налогов» в Латвии.
«Все же вызывает недоумение, что в день, когда мир меняется, люди не отказываются от желания отстоять очередь, чтобы подать документ, который все равно никто не будет рассматривать в течение пары дней», — пишет генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке на сайте «X».
Tomēr mulsinoši, ka dienā, kad pasaule mainās, cilvēki neatkāpjas no vēlmes stāties rindā, lai iesniegtu dokumentu, ko tāpat pāris dienas neviens neskatīsies#zinukaaršonebūšupopulāra— Baiba ŠR 🇱🇻🇺🇦 (@smiteroke) February 28, 2025
Подобное отношение со стороны чиновницы пришлось по вкусу не всем.
Китти: Спасибо, что указали место плебеям, иначе было бы стыдно смотреть, как вешают бедную систему. Сделайте более обоснованные выводы (и более широкие) и предложите реальное решение. И по крайней мере не выражайте это снобистское отношение публично, это не сулит ничего хорошего.
Илзе: Немного грустно, что глава СГД высказывает такое мнение. У людей есть возможность воспользоваться услугой даже тогда, когда мир меняется, а также 1 марта.
Сей: Я считаю безответственным со стороны РУКОВОДИТЕЛЬНИЦЫ то, что он на протяжении многих лет не может решить вопрос с выполнением гражданами своих ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ обязательств в установленную ими самими дату! И они еще позволяют себе издеваться, получая зарплату из денег ВЫСМЕИВАЕМЫХ налогоплательщиков. НИЗКО! СТЫДНО! В СТИЛЕ ТРАМПА!
Как сообщалось, в субботу к 8 часам утра в Службу государственных доходов (СГД) было подано более 94 200 годовых деклараций о доходах.
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