«В стиле Трампа!» - общественность в шоке от слов главы СГД

Общественность была удивлена публикацией генерального директора СГД Байбы Шмите-Роке, которую она сделала в связи началом «сезона возврата налогов» в Латвии.

«Все же вызывает недоумение, что в день, когда мир меняется, люди не отказываются от желания отстоять очередь, чтобы подать документ, который все равно никто не будет рассматривать в течение пары дней», — пишет генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке на сайте «X».

Tomēr mulsinoši, ka dienā, kad pasaule mainās, cilvēki neatkāpjas no vēlmes stāties rindā, lai iesniegtu dokumentu, ko tāpat pāris dienas neviens neskatīsies#zinukaaršonebūšupopulāra — Baiba ŠR 🇱🇻🇺🇦 (@smiteroke) February 28, 2025

Подобное отношение со стороны чиновницы пришлось по вкусу не всем.

Китти: Спасибо, что указали место плебеям, иначе было бы стыдно смотреть, как вешают бедную систему. Сделайте более обоснованные выводы (и более широкие) и предложите реальное решение. И по крайней мере не выражайте это снобистское отношение публично, это не сулит ничего хорошего.

Илзе: Немного грустно, что глава СГД высказывает такое мнение. У людей есть возможность воспользоваться услугой даже тогда, когда мир меняется, а также 1 марта.

Сей: Я считаю безответственным со стороны РУКОВОДИТЕЛЬНИЦЫ то, что он на протяжении многих лет не может решить вопрос с выполнением гражданами своих ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ обязательств в установленную ими самими дату! И они еще позволяют себе издеваться, получая зарплату из денег ВЫСМЕИВАЕМЫХ налогоплательщиков. НИЗКО! СТЫДНО! В СТИЛЕ ТРАМПА!

Как сообщалось, в субботу к 8 часам утра в Службу государственных доходов (СГД) было подано более 94 200 годовых деклараций о доходах.