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«В стиле Трампа!» - общественность в шоке от слов главы СГД 2

Наша Латвия
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
«В стиле Трампа!» - общественность в шоке от слов главы СГД

Общественность была удивлена публикацией генерального директора СГД Байбы Шмите-Роке, которую она сделала в связи началом «сезона возврата налогов» в Латвии.

«Все же вызывает недоумение, что в день, когда мир меняется, люди не отказываются от желания отстоять очередь, чтобы подать документ, который все равно никто не будет рассматривать в течение пары дней», — пишет генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке на сайте «X».

Подобное отношение со стороны чиновницы пришлось по вкусу не всем.

Китти: Спасибо, что указали место плебеям, иначе было бы стыдно смотреть, как вешают бедную систему. Сделайте более обоснованные выводы (и более широкие) и предложите реальное решение. И по крайней мере не выражайте это снобистское отношение публично, это не сулит ничего хорошего.

Илзе: Немного грустно, что глава СГД высказывает такое мнение. У людей есть возможность воспользоваться услугой даже тогда, когда мир меняется, а также 1 марта.

Сей: Я считаю безответственным со стороны РУКОВОДИТЕЛЬНИЦЫ то, что он на протяжении многих лет не может решить вопрос с выполнением гражданами своих ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ обязательств в установленную ими самими дату! И они еще позволяют себе издеваться, получая зарплату из денег ВЫСМЕИВАЕМЫХ налогоплательщиков. НИЗКО! СТЫДНО! В СТИЛЕ ТРАМПА!

Как сообщалось, в субботу к 8 часам утра в Службу государственных доходов (СГД) было подано более 94 200 годовых деклараций о доходах.

#сгд
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Комментарии (2)

  • JL
    Janina LV
    1-го марта

    Ох уж этот латвийский чиновничий бомонд – сначала создают бюрократический ад, а потом удивляются, почему люди в нем задыхаются! Байба решила блеснуть остроумием в духе Трампа. Но вот получилось, как обычно коммуникация на уровне хутора. Отлично, осталось только налоговую реформу провести в стиле Лас-Вегаса – пусть граждане кидают кости, и если выпадет «шестерка», налоги можно не платить. Ну а пока пусть стоят в очередях и терпят – ведь «мир меняется», а чиновничье хамство остается неизменным!

    42
    0
  • Д
    Дед
    1-го марта

    СГД преступная организация, которая шантажом и беспределом власти грабит население и бизнес. Они оборзели уже до крайности их работники выписывают незаконные решения. При проверках без доказательств объявляют, что ведение бухгалтерии не достаточно прозрачно и назначают штрафы, причем критерии прозрачности они устанавливают сами.

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