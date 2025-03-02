Более 300 тысяч годовых деклараций о доходах латвийцы подали в первый день

В субботу, 1 марта, в Службу государственных доходов (СГД) было подано 300 623 годовых деклараций о доходах, следует из информации на сайте СГД.

Служба госдоходов отмечает, что люди продолжают активно подключаться к Системе электронного декларирования (EDS) и подавать декларации, и в настоящее время EDS работает стабильно.

Генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке пишет в "X", что поданные 300 623 декларации о годовых доходах составляют 29% от общего количества деклараций, поданных в 2024 году.

Еще 200 000 человек создали декларации, решив пока не подавать их, пишет Шмите-Роке.

Она также сообщает, что 1 марта 2023 года было подано более 300 000 деклараций, то есть 300 931, в то время как 1 марта 2024 года было подано 277 056 деклараций, 1 марта 2022 года - 223 384, а 1 марта 2021 года - 275 401.

Глава СГД также отмечает, что в субботу, 1 марта, в 22.22 очереди в EDS уже не было.