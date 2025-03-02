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Еда - роскошь? 40% жителей Латвии экономят на покупке продуктов питания 2

Наша Латвия
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Еда - роскошь? 40% жителей Латвии экономят на покупке продуктов питания
ФОТО: LETA

Согласно результатам опроса, проведённого исследовательским агентством «Norstat», 40% жителей Латвии сегодня стараются сократить расходы на продукты питания. Это на 8 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, когда на продукты экономили 48% респондентов. Этот тренд отражает более широкую экономическую картину, когда снижение покупательской способности стало ощутимым для многих слоёв населения.

В то же время в соседних странах, таких как Эстония и Литва, также наблюдаются схожие тенденции: 39% эстонцев и 36% литовцев ограничивают свои расходы на продовольствие. Эти данные подчеркивают, что в условиях экономической нестабильности жители Балтики ищут способы справиться с растущими ценами на базовые товары.

Помимо продуктов, 51% латвийцев заявили, что ежедневно стремятся снизить свои расходы, экономя не только на еде, но и на одежде, обуви и аксессуарах. Эта цифра достигла 33%. В то же время тренд по сокращению расходов на развлечения остался стабильным на уровне 35%, что свидетельствует о постоянном желании контролировать не только базовые, но и дополнительные траты.

Инесе Петерсоне из крупной сети магазинов отмечает, что в последние годы наиболее яркой тенденцией покупательских привычек является активный поиск выгодных предложений. Это становится важным фактором выбора для латвийских потребителей.

Данные о скидках сети магазинов подтверждают этот тренд: в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, значительно возрос спрос на товары эконом-класса, в то время как продажи премиум-сегмента сократились в два раза.

Интересно, что 71% латвийцев предпочитают заполнять свои корзины, ориентируясь на скидочные предложения. Это говорит о том, что потребители всё больше ориентируются на краткосрочные выгоды, что, вероятно, связано с растущей неопределённостью в экономике.

Если сравнивать покупки жителей Латвии, Эстонии и Литвы, то становится очевидно, что латвийцы и эстонцы чаще экономят на сладостях и закусках, в то время как литовцы склонны ограничивать расходы на деликатесы, десерты и кулинарные изделия.

Эти данные ещё раз подтверждают, что в Латвии покупатели намного более ориентированы на скидки и выгодные предложения, чем в других странах Балтики и Европы. Примером тому служит тот факт, что более половины товаров в торговой сети приобретаются именно со скидками.

Опросы 2023 и 2024 годов охватили более 3000 респондентов из Латвии, Литвы и Эстонии. Эти исследования показали, как меняется потребительское поведение в условиях экономической нестабильности, которая затрудняет покупательскую способность.

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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    2-го марта

    Наглядной иллюстрация к донесениям о росте средней зарплаты и пенсии. С другой стороны сигнал для правящего класса что только "40% жителей", а значит можно ещё обложить трудящихся, поборами, податями, запретами.

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  • VS
    Vad Sorry
    2-го марта

    Ну одно дело экономить другое дело смотреть на скидки , это такие расплывчатые опросы, только 10 процентов кто сидят на таких должностях как аир Балтик, депутаты и так далее не экономят, там есть бомж который на 10 евро картошки сегодня купил и ни экономил доже пойдет по опросу в плюсе? За этот месяц мои расходы около 3000 тысяч а всё равно мясо со скидкой купил

    13
    1

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