Погода не обрадует: синоптики рассказали о воскресном дне

В воскресенье небо затянут облака, из которых в ряде мест Латвии выпадет - мокрый снег. Это прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

На востоке Латвии ожидается снег и мокрый снег.

Видимость в утренние часы будет затруднена из-за тумана и дымки.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а температура повысится до +1...+6 градусов.

В Риге день будет облачным, но без осадков. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а температура воздуха поднимется до +5...+6 градусов.