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Простите нас великодушно: сегодня православные отмечают Прощеное воскресенье 0

Наша Латвия
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Простите нас великодушно: сегодня православные отмечают Прощеное воскресенье

Этот праздник завершает масленичную неделю, после которой наступает Великий пост.

Бог простит

Православная церковь учит: сначала примирись с людьми, а уже потом ищи возможность примириться с Богом. Издавна существовало правило — просить в этот день друг у друга прощения за все видимые и невидимые обиды, а в ответ полагалось говорить "Бог простит", как бы выражая надежду, что на небесах Господь не вменит человеку во грех то, что ему простили на грешной земле.

Евангелие от Матфея гласит: "Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный".

В храмах в этот день на вечернем богослужении совершается чин прощения в память о древнем обычае египетских монахов, которые перед наступлением Великого поста до Пасхи расходились на 40 дней по пустыне, чтобы полностью отдаться молитвам.

Некоторые из них уже не возвращались обратно: одни были растерзаны дикими зверями, другие погибли в безжизненной пустыне. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого поста может оказаться последней. Потому, расходясь, монахи просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды, как перед смертью. Со временем это стало традицией у всех верующих.

Не осуждай ближнего своего

В Прощеное воскресенье верующие, стоя за литургией, имеют возможность слышать евангельское чтение, где говорится о прощении грехов, посте и собирании небесных сокровищ.

Церковь дает наставления верующим относительно правильного поведения во время Великого поста и призывает прихожан покаяться друг перед другом во всех обидах и грехах, помириться и простить все накопившееся.

Одно из правил гласит "не осуждай ближнего своего". Священники сами подают добрый пример и первыми просят у своей паствы прощения.

В этот день принято ходить на могилы умерших родственников и близких людей, чтобы мысленно покаяться за когда–то нанесенные им обиды.

В Прощеное воскресенье последний раз употребляется скоромная пища, но без мяса.

Великий пост

В понедельник, 3 марта, у православных начинается Великий пост.

Церковь учит, что главное в Великом посте — чистота духовная. Меру в период поста следует соблюдать во всем. Глубинная сущность поста в том, чтобы человек возвысился нравственно, очистил свою душу, проникся любовью и милосердием к окружающим.

К ограничению в пище нужно подходить аккуратно и с рассуждением, чтобы пост был на пользу душе, а не во вред здоровью.

#вера
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