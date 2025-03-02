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Резкое потепление: латвийские синоптики раскрыли дату 1

Наша Латвия
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Резкое потепление: латвийские синоптики раскрыли дату
ФОТО: LETA

Уже к концу следующей недели температура воздуха в отдельных районах Латвии может превысить +10 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики сообщают, что на новой неделе над северной Европой будут проходить несколько циклонов. Небо над Латвией будет преимущественно облачным, временами ожидаются осадки, усилится ветер. Однако во второй половине недели погодные условия стабилизируются — дни будут более солнечными, осадков станет меньше, а ветер ослабнет.

В Латвию постепенно начнет поступать более теплые воздушные массы, и к выходным в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

По данным центра, в понедельник, 3 марта, и во вторник, 4 марта, дождь и мокрый снег ожидаются в восточной части страны, а в среду, 5 марта, осадки накроют всю территорию Латвии, на востоке возможны продолжительные дожди.

В ночь на понедельник, 3 марта, в восточных районах местами образуется туман и дымка.

Из-за резких изменений атмосферного давления западный и юго-западный ветер усилится и до четверга, 6 марта, будет дуть с умеренной до умеренно сильной скоростью, с порывами 15–19 м/с. Самые сильные порывы ожидаются в среду, 5 марта, на побережье — до 20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем будет в пределах 0…+7 градусов, однако в ночь на среду, 5 марта, в северо-восточных районах возможно похолодание до 0…-2 градусов.

Во второй половине недели облачность уменьшится, значительных осадков не ожидается.

Ветер постепенно стихнет и станет слабым, из-за чего в отдельные ночи местами возможен туман.

В Латвию продолжит поступать теплая воздушная масса, и в дневные часы в отдельных районах, особенно на юго-западе страны, температура воздуха поднимется выше +10 градусов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го марта

    Птицы начинают возвращатся. Только что пролетели гогоча в сторону слоцкого озера. 😌 В след. пятницу вообще может быть мур: +11 и солнышко 😺 Мда. Скукожилась хладь старая костлявая видимо. Как я её ненавижу.😼

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