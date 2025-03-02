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СГБ получила 273 сообщения о возможных нарушениях санкций против стран-агрессоров 1

Наша Латвия
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
СГБ получила 273 сообщения о возможных нарушениях санкций против стран-агрессоров
ФОТО: LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) в прошлом году получила 273 сообщения о возможных нарушениях санкций против стран-агрессоров, что меньше, чем в предыдущие два года, говорится в годовом отчете СГБ.

В прошлом году СГБ продолжала регулярно получать сообщения о возможных нарушениях международных санкций как от государственных учреждений, так и от частного сектора.

Служба тщательно анализировала каждый случай. При выявлении признаков уголовного преступления СГБ возбуждала уголовное дело. При выявлении потенциальных рисков нарушения санкций СГБ проводила беседы с причастными лицами и принимала другие превентивные меры.

В 2024 году в СГБ поступило 273 сообщения о возможных нарушениях санкций. 150 сообщений поступило от банков, 14 - от физических лиц и шесть - от юридических лиц. Остальные 103 сообщения были получены СГБ от государственных органов, большинство из которых - 83 - поступили от Службы финансовой разведки. 316 сообщений было получено в 2023 году, 341 - в 2022-м.

Снижение количества сообщений по сравнению с предыдущими двумя годами связано с тем, что в 2023 году Служба финансовой разведки внесла уточнения в руководство по сообщению о подозрительных операциях, согласно которым информация о возможных случаях уклонения от санкций должна предоставляться в Службу финансовой разведки, а не в СГБ. В результате этих изменений СГБ получила значительно меньше сообщений о подозрительных операциях.

Согласно измененному руководству, после получения информации о возможном обходе санкций Служба финансовой разведки проводит углубленное расследование дела и информирует СГБ о своих выводах.

В СГБ отметили, что Уголовный закон Латвии не предусматривает ответственности за нарушение санкций OFAC США и национальных санкций других стран. В то же время СГБ рекомендует предпринимателям и другим гражданам Латвии критически оценивать возможности сотрудничества также с физическими и юридическими лицами, включенными в эти санкционные списки, особенно если они оказывали поддержку агрессии России против Украины.

Как и в 2022 и 2023 годах, в прошлом году большинство сообщений, полученных СГБ, касались возможных нарушений секторальных санкций ЕС или запретов на импорт или экспорт конкретных товаров, введенных против России или Беларуси.

Служба также получила значительное количество сообщений о возможных нарушениях так называемых индивидуальных санкций, то есть ограничений на сотрудничество с конкретными российскими и белорусскими гражданами.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    2-го марта

    По поводу агрессоров списочек, вроде, уже не тот, что давеча. Доня тут, как то сообщил, что светоч демократии назначает на эту должность Украину и диктатора Зеленского. Или США уже не светоч?

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