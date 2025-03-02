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Синоптики предупредили о погоде в понедельник в Латвии 0

Наша Латвия
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Синоптики предупредили о погоде в понедельник в Латвии
ФОТО: LETA

В понедельник, 3 марта, в Латвии в основном сохранится облачная погода, лишь на западе страны временами небо прояснится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник, 3 марта, будет облачно, хотя местами в Курземе ожидаются прояснения. В восточных районах страны местами возможны небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Также в отдельных местах может образоваться туман и дымка.

Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, однако утром на побережье он усилится. Температура воздуха ночью понизится до 0…+3 градусов.

В Риге в ночь на понедельник, 3 марта, также будет облачно, но осадки не ожидаются. Западный, юго-западный ветер будет слабым до умеренного. Минимальная температура воздуха составит +2…+3 градуса.

Днем также будет преимущественно облачно, но на западе страны временами возможны прояснения. Во многих восточных районах ожидается небольшой дождь.

В понедельник, 3 марта, будет дуть умеренный до умеренно сильного западный, юго-западный ветер, в западных и центральных районах порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +2...+6 градусов.

В Риге день пройдет в основном облачно, но осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до +5…+6 градусов.

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