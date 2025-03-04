Цифры впечатляют: ПВС отчиталась, сколько курьеров онлайн-доставки еды уже зарегистрировались

По данным Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), по состоянию на субботу, 1 марта, в реестре зарегистрированы 3050 курьеров онлайн-доставки еды, сообщили представители службы агентству LETA.

В том числе представители платформы доставки еды и других товаров Bolt Food сообщили агентству LETA, что в ПВС зарегистрировано более 2500 курьеров-партнёров компании.

В ПВС подчеркнули, что очередь заявок сохраняется, и регистрация продолжается в порядке их поступления, поскольку регистрация курьера включает не только внесение личных данных в реестр, но и проверку всей представленной информации и документов, а также обмен данными с другими учреждениями.

В ведомстве также отметили, что 28 февраля наблюдался заметный рост числа заявок, однако это не повлияло на общий процесс регистрации.

Кроме того, в ПВС напомнили, что регистрация курьеров не завершилась 1 марта – каждому, кто начнёт деятельность в этой сфере, необходимо будет зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что по просьбе платформ доставки еды срок регистрации курьеров в ПВС был продлён на один месяц – до 1 марта 2025 года.

Также было объявлено, что курьеры, не зарегистрированные в ПВС, не смогут получать заказы на платформах доставки еды и заниматься доставкой.

Министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) и генеральный директор ПВС Марис Балодис в начале ноября прошлого года договорились о необходимости регистрации курьеров в ПВД.

Все лица, планирующие заниматься доставкой продуктов питания и готовой еды конечному потребителю, должны заполнить заявку, доступную на сайте ПВД в разделе «Формы», и подать её в ПВС лично или в электронном виде.

ПВС является государственной управленческой структурой, находящейся в ведении Министерства земледелия и осуществляющей государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.