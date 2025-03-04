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Дистанционное обучение только в средней школе? 0

Наша Латвия
Дата публикации: 04.03.2025
LETA
Дистанционное обучение только в средней школе?

В настоящее время почти 12 000 латвийских школьников получают дистанционное образование, из них 3500 - в 1-9-х классах.

Растет не только количество учеников, но и объем государственного финансирования, выделяемого на эту сферу - в 2022 году он составил 4,8 млн евро, а в 2024 году - уже 11,3 млн евро. В то же время результаты централизованных экзаменов учащихся на дистанционном обучении ниже, чем в среднем по стране, что ставит под сомнение качество такого формата образования.

Парламентская комиссия по образованию разработала законопроект, который предусматривает, что дистанционное обучение будет возможно только в 10-12-х классах, а программа дошкольного и основного образования - только очно. Дети, которые уже начали дистанционное обучение, смогут его завершить. Законопроект также предусматривает, в какой степени учителя смогут использовать комбинированные решения (дистанционное обучение, онлайн, использование технологий) - они не должны превышать 20% общего времени уроков в год.

Заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки Кристине Ниедре-Латхере отмечает, что министерство поддерживает поправки, но должны быть и исключения, например, нужно разрешить получать дистанционно основное образование взрослым, которые по каким-то причинам его не получили раньше. Также предлагается сделать исключение для будущих спортсменов на этапе 7-9-х классов, чтобы они могли совмещать учебу с тренировками и соревнованиями, и для детей латышской диаспоры в других странах, которые уехали из Латвии на короткий срок, например, на время работы родителей в европейских органах.

#образование
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