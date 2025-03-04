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Лед в реках в основном тает на месте 0

Наша Латвия
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Лед в реках в основном тает на месте
ФОТО: LETA

В нескольких участках рек в центральной и восточной частях Латвии сохраняется ледяной покров, который в основном тает на месте, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет LETA.

Реки Курземе преимущественно свободны ото льда. Во многих реках Земгале, Видземе и Латгале лед сохраняется у берегов, а сплошной ледяной покров остается только на отдельных участках.

Уровень воды в реках в основном стабилен. В большинстве рек он значительно ниже, чем в январе, когда из-за теплой и дождливой погоды во многих местах затопило поймы.

Снег в Латвии в основном растаял, небольшие снежные остатки сохраняются в отдельных местах Видземе, Алуксненской и Латгальской возвышенностей. В середине недели ожидается дождь, поэтому в ближайшие дни в реках прогнозируется небольшой подъем уровня воды.

Резкие колебания уровня воды возможны в Даугаве на участке от Краславы до Плявиньского водохранилища с началом ледохода. Наводнения не ожидаются, так как лед относительно тонкий и хрупкий, к тому же в бассейне Даугавы в Беларуси и России снега мало.

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