На случай внезапного нападения у Латвии есть секретный план: что он содержит?

Латвия подготовила план на случай внезапного нападения, заявил в интервью ЛТВ Янис Кажоциньш, бывший директор Бюро защиты Сатверсме (БЗС), занимающегося разведкой и контрразведкой.

По его словам, существует Оперативный план государственной обороны, который является одним из самых засекреченных документов. Его регулярно пересматривают, и он основан на детальной разведывательной информации.

"Там не один вариант", – добавил Кажоциньш.

Он подчеркнул, что Латвия разработала планы действий на случай внезапного нападения. Однако попытки выяснить их детали – это именно то, что хотел бы знать потенциальный противник.

Кажоциньш также отметил, что у Латвии есть чёткие и детализированные планы по вооружению, боеприпасам, снабжению и численности Национальных вооружённых сил (НВС). В связи с этим постепенно развивается Государственная служба обороны, которая, по его мнению, строится в очень разумной форме.

Говоря о непосредственной военной угрозе, он предупредил, что гибридные атаки могут произойти гораздо раньше. Российские спецслужбы уже использовали различные провокации, поэтому необходимо быть готовыми к саботажу, а также обеспечить бесперебойное снабжение электричеством, газом и связью.

"Если нет связи и электричества, становится очень сложно координировать жизнь государства", – подчеркнул бывший директор БЗС.

Для справки: Оперативный план государственной обороны Латвии включает оценку оперативной ситуации, готовность армии к боевым действиям и план действий.

В нём прописаны руководство операциями, задачи, порядок их выполнения, ожидаемая поддержка, возможные каналы связи и материально-техническое обеспечение.

Этот план разрабатывает командующий НВС и утверждает министр обороны. Выполнение обеспечивает командующий НВС.