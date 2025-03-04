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На случай внезапного нападения у Латвии есть секретный план: что он содержит? 8

Наша Латвия
Дата публикации: 04.03.2025
LETA
На случай внезапного нападения у Латвии есть секретный план: что он содержит?

Латвия подготовила план на случай внезапного нападения, заявил в интервью ЛТВ Янис Кажоциньш, бывший директор Бюро защиты Сатверсме (БЗС), занимающегося разведкой и контрразведкой.

По его словам, существует Оперативный план государственной обороны, который является одним из самых засекреченных документов. Его регулярно пересматривают, и он основан на детальной разведывательной информации.

"Там не один вариант", – добавил Кажоциньш.

Он подчеркнул, что Латвия разработала планы действий на случай внезапного нападения. Однако попытки выяснить их детали – это именно то, что хотел бы знать потенциальный противник.

Кажоциньш также отметил, что у Латвии есть чёткие и детализированные планы по вооружению, боеприпасам, снабжению и численности Национальных вооружённых сил (НВС). В связи с этим постепенно развивается Государственная служба обороны, которая, по его мнению, строится в очень разумной форме.

Говоря о непосредственной военной угрозе, он предупредил, что гибридные атаки могут произойти гораздо раньше. Российские спецслужбы уже использовали различные провокации, поэтому необходимо быть готовыми к саботажу, а также обеспечить бесперебойное снабжение электричеством, газом и связью.

"Если нет связи и электричества, становится очень сложно координировать жизнь государства", – подчеркнул бывший директор БЗС.

Для справки: Оперативный план государственной обороны Латвии включает оценку оперативной ситуации, готовность армии к боевым действиям и план действий.

В нём прописаны руководство операциями, задачи, порядок их выполнения, ожидаемая поддержка, возможные каналы связи и материально-техническое обеспечение.

Этот план разрабатывает командующий НВС и утверждает министр обороны. Выполнение обеспечивает командующий НВС.

# армия
2
62

Комментарии (8)

  • lg
    lo gos
    5-го марта

    Да, да, есть! Чемоданы в руки и на тот самолёт, последний.

    15
    0
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    У всех наших дорогих депутатах уже есть по домику за границей,,, вот это их план

    16
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го марта

    Главная статья расходов этого плана - обеспечить население электросамокатами и граблями. Чтобы успеть доехать до ближайшего леса и закидать себя листьями.

    35
    0
  • JL
    Janina LV
    5-го марта
    1. Объявить, что это не нападение, а недружественная инвестиция. 2. Провести пресс-конференцию. 3. Ждать, пока НАТО не пригласит балтийских котят на бизнес ланч.
    39
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го марта

    План это паром для эвакуации в Швецию.

    69
    0
  • Д
    Дед
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го марта

    Зря, вы так про нашу руководство, только Айр Балтик, не зря же их так подкармливают.

    38
    0
  • JL
    Janina LV
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го марта

    Похоже, он такой же надежный, как рейсы этой авиакомпании: дорого, с задержками и с шансом, что в нужный момент просто отменят.

    12
    0
  • Ч
    Чангл
    5-го марта

    Этот план разрабатывает командующий НВС и утверждает министр обороны. Выполнение обеспечивает командующий НВС. А сколько солдат пойдёт? Одно дело состоять на службе, другое дело понимать, что это верная смерть и накуй нужно. Кто эти планы принимает, пусть и воюет

    38
    0
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