Ожидается ветреный день, местами возможен дождь

Во вторник в Латвии западный ветер будет порывами достигать скорости 13-18 метров в секунду, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Небо будет преимущественно облачным, местами, главным образом в восточной части страны, ожидается дождь.

Температура воздуха составит +3..+8 градусов.

В Риге небо покроют облака, осадки в основном не ожидаются, западный ветер временами усилится до 15 метров в секунду, а воздух прогреется до +7 градусов.

В Северной Европе находятся крупные циклоны, а в центральной и южной части Европы погоду в основном определяет область высокого давления.