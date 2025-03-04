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Ожидается ветреный день, местами возможен дождь 0

Наша Латвия
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Ожидается ветреный день, местами возможен дождь
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии западный ветер будет порывами достигать скорости 13-18 метров в секунду, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Небо будет преимущественно облачным, местами, главным образом в восточной части страны, ожидается дождь.

Температура воздуха составит +3..+8 градусов.

В Риге небо покроют облака, осадки в основном не ожидаются, западный ветер временами усилится до 15 метров в секунду, а воздух прогреется до +7 градусов.

В Северной Европе находятся крупные циклоны, а в центральной и южной части Европы погоду в основном определяет область высокого давления.

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