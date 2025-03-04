Профессионалы анимации надеются, что успех «Потока» вдохновит молодежь

Руководитель студии анимационных фильмов «Rija» Вилнис Калнаэллис в разговоре с агентством LETA положительно оценил достижение фильма Зилбалодиса. По его мнению, перед Зилбалодисом «открыты двери на международной арене», включая кинофестивали, и любой его следующий фильм будет ожидаемым и в центре внимания.

«Независимое кино рулит. [...] В принципе, если есть хорошая история и качественное исполнение, оно может конкурировать с крупными киностудиями, обладающими огромными рекламными бюджетами, кампаниями и человеческими ресурсами», — отметил Калнаэллис.

Он считает, что анимационная отрасль Латвии уже ранее была международно признана, приводя в пример участие возглавляемой им студии в Берлинском кинофестивале и Каннском фестивале.

Калнаэллис подчеркнул, что для достижения международного успеха в киноиндустрии крайне важна национальная поддержка, упомянув выделенный правительством дополнительный миллион евро на конкурсы латвийских анимационных фильмов.

По его мнению, финансирование следует направить и на следующий фильм Зилбалодиса. «Конечно, я бы хотел, чтобы средств было еще больше, чтобы и проекты нашей студии могли получить поддержку», — сказал он.

При этом он обратил внимание на то, что профессиональных аниматоров в Латвии «можно пересчитать на пальцах двух рук». Калнаэллис видит необходимость в создании в Латвии профессионального высшего учебного заведения, где готовили бы не только режиссеров, но и аниматоров, а также других специалистов.

«Самое важное — чтобы у них была стабильная работа, чтобы их квалификация всегда соответствовала международному уровню», — добавил он.

Режиссер анимационных фильмов Эдмунд Янсонс, оценивая успех фильма «Поток», отметил в беседе с LETA, что он усиливает международный интерес к латвийской анимационной отрасли как к индустрии в целом. Он упомянул анимационный кинофестиваль в Бордо (Франция), который начинается во вторник и где Латвия является страной-фокусом.

«Для Латвии это замечательный прецедент, подтверждающий, что такое возможно», — считает Янсонс. По его мнению, успех «Потока» является «огромным мотивационным импульсом» для молодежи, которая пока далека от этой отрасли.

Янсонс, преподающий анимационную режиссуру в Латвийской академии художеств, заметил, что интерес к анимации в Латвии есть, но он должен быть более выраженным.

Режиссер напомнил об обещаниях политиков в сфере культуры, в том числе об их поддержке в создании образовательной системы.

«Какой-то интерес [со стороны государства] уже пробудился», — сказал Янсонс, отметив, что в этом году анимации также выделено дополнительное финансирование.

«Было бы хорошо, если бы эта поддержка сохранялась в долгосрочной перспективе, в том числе в последующие годы. Чтобы финансирование было конкурентоспособным хотя бы в балтийском контексте, сопоставимо с эстонским или литовским», — добавил режиссер.

Как сообщалось ранее, анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» на церемонии вручения премии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе получил первый в истории Латвии «Оскар», победив в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». «Поток» также был номинирован в категории «Лучший иностранный фильм».

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, своего кота и собаку, а также напомнил всем, что «мы находимся в одной лодке, и нам нужно преодолевать разногласия и сотрудничать».

«Надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых создателей анимационных фильмов по всему миру. Это первый случай, когда фильм из Латвии был номинирован, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся вскоре снова сюда вернуться», — сказал Зилбалодис.

Мировая премьера «Потока» состоялась на Каннском кинофестивале, после чего фильм получил более 70 международных наград почти на всех континентах, включая премию «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм.

Анимационный фильм «Поток» выполнен в технике 3D-анимации и рассказывает историю индивидуалиста Кота, который во время сильного наводнения вынужден покинуть свой дом и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, необитаемом людьми, Коту приходится изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.