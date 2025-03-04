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Убить человека за езду на мотоцикле?! Жителей предупреждают о смертельной ловушке в лесу 0

Наша Латвия
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Убить человека за езду на мотоцикле?! Жителей предупреждают о смертельной ловушке в лесу

Латвийский мотоциклист поделился примером невообразимой злобы. Мужчина, много лет ездящий на мотоцикле, поделился шокирующими фотографиями, на которых запечатлена коварная ловушка в лесу — веревка, натянутая между деревьями. К счастью, трагедии не произошло, но, к счастью, улыбнулась удача...

«Я езжу на моторизованном двухколесном транспорте с 11 лет — то есть почти 30 лет. С перерывами, но всё же. Были разные ситуации – из-за чужой или собственной невнимательности, из-за собственной лихости, из-за плохих погодных условий и т. д. Однако сегодня я впервые оказался в ситуации, когда кто-то намеренно пытается причинить мне вред или даже убить меня только потому, что я еду на мотоцикле», — пишет мотоциклист в своем Facebook.

Он продолжает: «Я видел статьи и истории о подобных случаях, но до сих пор мне доводилось видеть только гвозди в земле. Но всему свое время, теперь вот и трос…

По счастливому совпадению, эта оранжевая частица в веревке — оранжевый пластик, а не моя кровь и фрагменты плоти и костей. И где? В моей родной волости, где я провел большую часть своей жизни, на лесной тропе (местной тропе), где я проехал около 200 раз за последние 15 лет. В государственном лесу. Там, где поблизости нет среды обитания или жилых построек.

Я пытаюсь понять, что творится в голове у человека, который это делает? Убивать человека за то, что он ездит на мотоцикле? В государственном лесу, без предупреждения, без диалога...Я ничего не нарушал, когда ехал сюда, а вот человек, который установил эту ловушку, это сделал.»

Потрясенный мужчина попросил поделиться своей записью, надеясь, что владелец троса отреагирует.

Людям же, которые негативно отзывались о случившемся с ним, мужчина объяснил: «Я езжу на мотоцикле, зарегистрированном в Латвии, с техническим осмотром и OCTA. Это не кросс-кантри-байк, он предназначен только для гоночной трассы и соревнований. Обладая этими полномочиями, я могу передвигаться в любом месте, где это разрешено законодательством Латвии. Включая лесные дороги, местные тропы и природные тропы. Как и на любом другом мотоцикле или автомобиле».

#криминал #леса #за рулем
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