На некоторых участках рек в центральных и восточных регионах Латвии еще сохраняется ледяной покров, но он постепенно тает, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Уровень воды в реках остается стабильным. На большинстве рек уровень воды значительно ниже, чем в январе, когда из-за теплой и дождливой погоды во многих местах были затоплены поймы.

Реки Курземе в основном уже свободны ото льда. На реках Земгале, Видземе и Латгале лед сохранился возле берегов, и только некоторые участки полностью покрыты льдом.

С середины недели прогнозируются дожди, поэтому в ближайшие дни ожидается небольшое повышение уровня воды в реках.

Снег в Латвии также в основном растаял - немного снега осталось только местами в Видземе и Латгале.

По прогнозам синоптиков, более резкие колебания уровня воды возможны в Даугаве на участке от Краславы до Плявиньского водохранилища, когда начнется ледоход. Однако наводнения не ожидается, так как лед относительно тонкий, а в бассейне Даугавы на территории Беларуси и России мало снега.