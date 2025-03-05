Ближайшие дни в Латвии станут самыми тёплыми с осени, но не торопитесь радоваться

В четверг сохранится порывистый западный ветер со скоростью до 14-19 метров в секунду, но с юго-запада небо начнёт проясняться. При появлении солнца дневная температура достигнет +9..+14 градусов, в прибрежных районах будет на несколько градусов прохладнее из-за ветра с моря.

Таким образом, ожидается самая высокая температура воздуха с осени прошлого года. Согласно текущим прогнозам, тёплая погода сохранится до начала следующей недели. В отдельные дни температура может подняться до +15 градусов.

Будут побиты многие температурные рекорды. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура, зарегистрированная в первой декаде марта в Латвии, составляет +15,5 градуса – это было 10 марта 2014 года в Добеле.

Начиная с пятницы, 7 марта, ветер в основном стихнет. В ночные и утренние часы местами ожидается густой туман, а под ясным небом температура может опуститься немного ниже нуля, из-за чего на дорогах возможно образование гололёда.

На предстоящих выходных осадков в основном не прогнозируется, но на следующей неделе может прийти циклон с сильным дождём и снегопадами. В некоторые ночи в середине марта возможны заморозки до -10 градусов.