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Ближайшие дни в Латвии станут самыми теплыми с осени 0

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2025
LETA
Ближайшие дни в Латвии станут самыми теплыми с осени

В ближайшие пять дней во многих районах Латвии температура воздуха поднимется выше +10 градусов, побив рекорды тепла, прогнозируют синоптики.

В четверг сохранятся порывы западного ветра до 14-19 метров в секунду, а начиная с юго-запада страны небо постепенно прояснится. При солнечной погоде температура воздуха днем достигнет +9...+14 градусов, на несколько градусов прохладнее будет на побережье при ветре с моря.

В связи с этим ожидается самая высокая температура воздуха с осени прошлого года. Согласно текущим прогнозам, теплая погода сохранится до начала следующей недели. В эти дни местами в стране столбики термометров могут подняться до +15 градусов.

Ожидаются новые рекорды тепла. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в первой декаде марта, составила +15,5 градуса 10 марта 2014 года в Добеле.

Начиная с пятницы, 7 марта, ветер будет преимущественно слабым. В ночные и утренние часы местами сгустится туман, под ясным небом температура воздуха в некоторых районах опустится чуть ниже нуля, на автомобильных дорогах может образоваться гололед.

В конце этой недели осадков в основном не прогнозируется, а на следующей неделе может прийти циклон с сильными дождями и снегом. В некоторые ночи в середине марта возможны морозы до десяти градусов.

#погода
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Григорий Антонов
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