«Что за умник это придумал?!» - дизайн остановки в Риге выводит людей из себя

Жительница Риги Солвита пребывает в замешательстве из-за навеса, установленного на остановке «Саркандаугава» трамвая № 5. Стены «укрытия» все в дырках, и во время дождя или вся скамейка полностью мокрая, передает Bez Tabu.

«Пожилые пассажиры стоят со своими сумками с покупками, а сесть невозможно». «Что за умник придумал, что сидеть на скамейке можно только в сухую и солнечную погоду?» - спрашивает Солвита.

Журналисты проверили конкретную остановку. Другие горожане, обращаясь к прохожим, также пожимают плечами в неведении и подчеркивают уже упомянутые недостатки. Внутри сквозняк...

Глядя на фотографии улиц, доступные в Интернете, становится ясно, что когда-то по обеим сторонам улицы были построены автобусные остановки со стеклянными ограждениями. Позже их разобрали, но после строительства магазина возле остановки и благоустройства прилегающей территории удалось восстановить только один навес.