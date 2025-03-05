До +14 градусов! Синоптики дали приятный прогноз на четверг

В четверг в Латвии продолжит дуть сильный ветры, но температура воздуха местами достигнет рекордов значений для 6 марта, прогнозируют синоптики.

Ночью будет облачно, в Курземе прояснится. Небольшой дождь пройдет преимущественно в восточной части страны. При порывистом западном ветре температура воздуха не опустится ниже +4...+7 градусов.

Днем осадков больше не ожидается, и, начиная с юго-запада, небо прояснится. Порывы западного ветра будут достигать 14-19 метров в секунду.

Максимальная температура днем составит от +6...+8 градусов в западной Курземе и на северном побережье до +12...+14 градусов в центральной и юго-восточной частях страны.

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, рекорд тепла на станциях наблюдения 6 марта составляет от +6,8 градусов в Айнажи до +13,8 градусов в Даугавпилсе.

В Риге ночь на четверг будет облачной, а днем небо постепенно прояснится. Осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер будет порывистым, до 16 метров в секунду. Температура воздуха повысится с +7 градусов ночью до +13...+14 градусов днем.