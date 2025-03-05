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Руководству латвийских больниц выплатили огромные премии 2

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2025
LETA
Руководству латвийских больниц выплатили огромные премии
ФОТО: dreamstime

Можно регулярно услышать, что на здравоохранение в Латвии не хватает денег. Еврокомиссия в докладе о Латвии за 2024 год также отметила, что здравоохранение страдает от недостаточного государственного финансирования.

Однако оказалось, что на выплату крупных премий членам правлений капитальных обществ Министерства здравоохранения денег в стране достаточно. За результаты работы в 2024 году премии еще не выплачены, но суммы от пяти до без малого 12 тысяч евро получили в конце минувшего года председатели и члены правлений за проделанную в 2023 году работу.

Крупные премии из бюджета лечебного учреждения выплачены руководству находящихся в ведении Минздрава психоневрологических больниц, а также правлению Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) и Детской клинической университетской больницы (ДКУБ). Правление клинической университетской больницы имени Паулса Страдиньша было уволено в октябре минувшего года за неспособность справиться со строительством нового корпуса больницы, поэтому оно не премировано. Хотя председатель правления РВКУБ Нормундс Станевич не работал с начала 2023 года, а вступил в должность 8 мая, он также получил премию в размере более 10 тысяч. В тех медицинских учреждениях, где есть советы, - а в упомянутых университетских больницах такие созданы, - именно советы принимают решение о присуждении премии, а приказ подписывает держатель долей капитала Министерства здравоохранения, а именно, госсекретарь Агнесе Валюлиене. Там же, где совета не существует, решение о присуждении премий принимает Минздрав.

Руководитель отдела надзора за обществами капитала и инвестициями Минздрава Иева Кушке рассказала "Latvijas Avīze", как возникли эти премиальные тысячи: "Закон об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица предоставляет возможность один раз в год выплачивать премию обществам капитала после утверждения годового отчета и оценки результатов. Министерство разработало специальный порядок в соответствии с законом и установленными Госканцелярией руководящими принципами, где четко показан механизм расчета премий. На основании упомянутого в руководящих принципах у министерства разработана внутренняя процедура оценки результатов конкретных обществ капитала в предыдущем отчетном году. Оценивается и выполнение принятой стратегии, и достигнутые цели, и результаты деятельности конкретных членов правления. Это целая формула. Денежные суммы, выплачиваемые в виде премий, кажутся крупными, но мы не пользуемся возможностью рассчитать максимальную сумму, поскольку закон разрешает нам присуждать премию в размере зарплат двух членов правления. Премия выплачивается только в том случае, если результаты капитального общества хорошие или очень хорошие. Также принимается во внимание финансовая ситуация общества капитала - позволяет ли она вообще выплату премии".

Latvijas Avīze

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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    Ну вот, видите, как хорошо быть председателями, членами правления. Лепота. Хлебные должности. И в сссрии вся эта "председательщина* жирела и кормилась с госкормушечки. То же продолжается и при евросовочке. Мило, мило..

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  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    Ох, милай! В СССР токарь 6 разряда получал зарплату больше, чем у директора завода. А первый секретарь, вовсе не был миллионером и получал зарплату, как пара токарей. Правда у них была отдельная очередь на получение квартир, машин, но по госценам и за заработанные деньги. За спекуляцию (сейчас бизнес) вплоть до смертной казни.

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