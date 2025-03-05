Штраф за щуку 145 евро, за жереха – 180 евро: в Латвии вступил в силу жесткий запрет на ловлю рыбы

Запрет связан с периодом нереста; вылов рыбы в это время является серьезным нарушением, поскольку ставит под угрозу естественное воспроизводство рыбных ресурсов.

Поэтому Государственная служба охраны окружающей среды (ГСООС) напоминает: с 1 марта по 30 апреля во всех водоемах на территории Латвии, за исключением Балтийского моря, Рижского залива и отдельных каналов и проток, рыбалка любого вида с лодок и других плавсредств ЗАПРЕЩЕНА.

Также с 1 марта по 30 апреля полностью введен запрет на рыбалку:

в районе бассейна Даугавы: в канале Югла, реке Югла, в канале Лочу, протоке между Малым и Большим Балтэзерсом, в Милгрависе и Саркандаугаве;

в районе бассейна Гауи: в протоках между озерами Алукснес и Парметня, Алукснес и Дзилнас, Ауциема и Райскума, а также между озерами Инеша и Тауна;

в бассейне Лиелупе: в Старпиньупе (канал Каниеру) и канале Варкалю;

в районе бассейна Венты: в протоке между озерами Малая и Большая Наба, канале Наба, канале озера Папе и Торговом канале.

Однако даже в тех местах, на которые запрет не распространяется, запрещено в качестве улова удерживать:

• щуку – с 1 марта по 30 апреля;

• жерех – с 1 марта по 15 мая.

Максимальный административный штраф за нарушение Правил рыболовства может достигать 350 евро.

Плюс, если во время действия запрета рыболов попался «на горячем», то помимо административного штрафа ему придется еще и возместить ущерб, нанесенный рыбным ресурсам.

И тут суммы тоже солидные: например, компенсация за одну щуку, пойманную в период запрета, составляет 145 евро, а за одного жереха – 180 евро.

К слову, в прошлом году за период запрета ГСООС выявила нарушения и наложила на слишком уж рьяных рыболовов 84 административных штрафа.