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У памятника Свободы сегодня пройдет торжественная встреча команды «Потока». Приглашают всех! 0

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
У памятника Свободы сегодня пройдет торжественная встреча команды «Потока». Приглашают всех!
ФОТО: LETA

Сегодня вечером в 23:00 в Риге у памятника Свободы пройдет встреча режиссера анимационного фильма «Поток» Гинта Зилбалодиса и его команды, вернувшихся с престижной церемонии вручения премии «Оскар», сообщили агентству LETA в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

На мероприятие приглашаются жители и гости столицы.

Как сообщалось ранее, фильм «Поток» (Straume / Flow) на церемонии вручения премии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе завоевал первый в истории Латвии «Оскар», победив в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Лента также была номинирована в категории «Лучший иностранный фильм».

Получая награду, Зилблодис поблагодарил свою семью, команду, а также своего кота и собаку, напомнив всем, что «мы находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и сотрудничать».

Анимационный фильм «Поток» создан в технике 3D-анимации и рассказывает историю индивидуалиста Кота, который во время сильного наводнения вынужден покинуть свой дом и найти убежище в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, где нет людей, Коту придется изменить свои привычки и научиться взаимодействовать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

#оскар #анимация
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