В среду по всей стране будет ветрено, ожидается дождь

В среду в Латвии ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 14-19 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
На большей части страны пройдет дождь, местами он будет продолжительным, а в отдельных районах на юге Курземе – сильным. Небо будет облачным.
Температура воздуха повысится до +4..+8 градусов.
В Риге ожидается пасмурный день, временами будет идти дождь. Порывы западного, юго-западного ветра достигнут 15 метров в секунду, воздух прогреется до +7 градусов.
На севере от Латвии находится циклон, на юге – антициклон.
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