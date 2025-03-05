В среду по всей стране будет ветрено, ожидается дождь

В среду в Латвии ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 14-19 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

На большей части страны пройдет дождь, местами он будет продолжительным, а в отдельных районах на юге Курземе – сильным. Небо будет облачным.

Температура воздуха повысится до +4..+8 градусов.

В Риге ожидается пасмурный день, временами будет идти дождь. Порывы западного, юго-западного ветра достигнут 15 метров в секунду, воздух прогреется до +7 градусов.

На севере от Латвии находится циклон, на юге – антициклон.