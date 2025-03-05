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За мёртвых кабанов в прошлом году заплатили более 80 тысяч евро 0

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
За мёртвых кабанов в прошлом году заплатили более 80 тысяч евро

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) в прошлом году выплатила сообщившим о найденных мёртвых кабанах в общей сложности 83 578 евро, включая подоходный налог с населения, сообщил агентству LETA заместитель руководителя отдела надзора за инфекционными заболеваниями животных Мартиньш Сержантс.

В 2024 году служба получила сообщения о 1287 найденных мёртвых кабанах.

По его словам, активная охота на кабанов, а также сбор трупов мёртвых животных помогают в борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) в популяции диких кабанов. За каждого найденного и показанного инспекторам мёртвого кабана сообщивший получает 50 евро после уплаты налогов.

АЧС в этом году за первые девять недель была выявлена у 431 дикого кабана в Латвии, что на 85,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заболевание в этом году зафиксировано у диких кабанов в 95 волостях 24 самоуправлений и на территориях трёх городов.

С июня 2014 года, когда АЧС впервые была зарегистрирована в Латвии, вирус был обнаружен у 10 142 диких кабанов, в том числе в 2014 году – у 217, в 2015 году – у 1048, в 2016 году – у 1146, в 2017 году – у 1431, в 2018 году – у 905, в 2019 году – у 430, в 2020 году – у 377, в 2021 году – у 448, в 2022 году – у 1274, в 2023 году – у 1002, а в 2024 году – у 1433 кабанов.

АЧС в Латвии впервые была зарегистрирована в июне 2014 года у трёх кабанов всего в нескольких метрах от границы с Беларусью. АЧС – крайне опасное заболевание, и если оно выявляется в хозяйстве домашних свиней, всё поголовье подлежит убою.

ПВС является государственной административной организацией, находящейся в подчинении Министерства земледелия и осуществляющей государственный надзор и контроль в области пищевой промышленности и ветеринарии.

#чума #кабаны
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