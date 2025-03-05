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Заболеваемость гриппом продолжает расти 0

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Заболеваемость гриппом продолжает расти

Заболеваемость гриппом продолжает расти на всех десяти территориях мониторинга, а самая высокая заболеваемость по-прежнему наблюдается в Екабпилсском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На прошлой неделе было клинически установлено 440 случаев гриппа, что на 91 случай больше, чем 349 случаев, диагностированных на предыдущей неделе. Как и в предыдущем сезоне, заболеваемость наблюдалась в основном среди детей до 14 лет.

Доля лабораторно положительных проб на грипп на прошлой неделе увеличилась до 30% по сравнению с 25,4% на предыдущей неделе.

Также поступило семь сообщений о смерти пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией. Все пациенты были старше 50 лет, у всех были многочисленные сопутствующие заболевания и факторы риска.

Между тем на прошлой неделе было проведено 1 285 тестов на наличие вируса "Covid-19", из которых положительными оказались 33.

На прошлой неделе 42 пациента с инфекцией "Covid-19" проходили лечение в больнице, 11 из них имели основной диагноз "Covid-19". На прошлой неделе был зарегистрирован один случай смерти пациента с "Covid-19".

#грипп
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