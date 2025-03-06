Чтобы оценить масштабы материальных затруднений наших земляков, достаточно пару раз в неделю зайти на Центральный рынок или в магазин низких цен, где товары продают прямо с поддонов.

Похоже, в стране формируется уже третье поколение бедняков — подрастают дети детей тех, кто был выброшен на обочину рыночной экономики в начале 1990–х. В Сейме тем временем работает подкомиссия по уменьшению неравноправия…

Три уровня нищеты

Чтобы понять, кто же считается нищим, в Министерстве благосостояния отсчитали 22% от медианного дохода на человека. Таким образом, в Латвии с 2025 года повысили уровень гарантированного государством минимального дохода — теперь это 166 евро для первого или единственного лица в домохозяйстве и 116 для следующих (в прошлом году было соответственно 137 и 96).

Ниже такого порога не должны опускаться никакие пособия. С другой стороны, что в реальности купишь на такие средства?

Уровень доходов нуждающегося домохозяйства существенно выше — для первого лица это 377 евро в месяц (было 343), для остальных 264 (было 240).

Еще выше идут домохозяйства малообеспеченные — у них теперь первому лицу нужно получать менее 604 евро (в прошлом году 549), последующим 423 евро (384).

Льготы вместо макарон

Что характерно, с 1 января прекращена выдача продуктовых наборов Евросоюза (макароны, крупы, сухое молоко, яичный порошок и т. д.) для малообеспеченных. Вероятно, их посчитали уже решившими свои имущественные затруднения — и теперь дары от ЕС выдают только категории нуждающихся.

Можно было бы предположить, что таким образом компенсируется помощь Украине — но это не так. Статистика показывает, что если в 2021 году в ЛР продуктовые наборы выдавались в целом 87 607 своим жителям, то в следующем году — кроме 95 358 латвийцев — их смогли обеспечить еще и 31 473 украинским гражданским жителям. Подсчитаны не посылки, а "уникальные получатели поддержки".

Выдавались также средства гигиены и учебные принадлежности детям.

Неужели Евросоюз за пару лет так обеднел? Как сообщила на заседании подкомиссии представитель Латвийского гражданского альянса Линда Екабсоне–Гавала, финансирование на пакеты помощи найдено только до 2026 года. Тем не менее государство и самоуправления продолжают содействовать. Вот чем:

Основная и дополнительная социальная помощь (пособие гарантированного минимального дохода, жилищное пособие, пособие для покрытия отдельных расходов и для кризисных ситуаций).

Социальные услуги (нуждающиеся лица не должны платить за соцуслуги, от них освобождены и опекаемые ими лица).

Установленные государством льготы (скидка на налог недвижимого имущества, бесплатная юридическая помощь, освобождение от взноса пациента, пониженная плата за электроэнергию).

Хитрые схемы платежей

Численность нуждающихся лиц в Латвии имела некоторую тенденцию к снижению в 2017–2020 гг., затем она быстро начала расти во время пандемии коронавируса, достигнув максимума в 2022 году (64 908). Сейчас мы находимся примерно на той же отметке, которая была 7–8 лет назад.

По мнению Министерства благосостояния, это все же весьма незначительная доля от населения: вместе нуждающиеся и малообеспеченные в 2023 году составляли 5,4% от общего числа жителей. Но, что характерно, эта доля фактически не изменилась с 2017 года, когда было 5,77%.

На заседании подкомиссии, руководимой Зане Скуйиней–Рубене ("Новое Единство"), были озвучены примеры помощи. Скажем, пенсионер, ежемесячно получающий 400 евро. Он не квалифицируется как нуждающийся, так как государство покрывает ему пенсией гарантированный минимальный доход (ГМД). Но за квартиру доплачивают — 148,6 евро в месяц. Отдельно проживающее лицо, не имеющее доходов, имеет от страны ГМД в полном объеме — 166 евро, плюс дополнительно 150 евро за квартиру.

Семья с двумя детьми, располагающая доходами в 700 евро и вынужденная платить за квартиру 300 евро, не получает ГМД, так как он рассчитан для нее в размере 514 евро — зато им приплачивают 268,2 евро за квартиру.

С другой стороны, семье с двумя лицами, коим присвоен статус инвалида, и получающая совокупная пособие 700 евро, тоже не положен ГМД, и к тому же ей не выплачивается жилищное пособие…

— Вопрос о помощи существенно раздроблен, недостает системного подхода, — констатировала председатель подкомиссии Сейма, – Всего есть 43 вида помощи.

Для справки

На декабрь 2024 года ситуация в Латвии выглядела следующим образом: