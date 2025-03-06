Число сбоев навигационных систем в воздушном пространстве Латвии выросло почти в три раза

В первые два месяца этого года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 234 случая сбоев глобальной спутниковой навигационной системы, что в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили агентству LETA представители ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

В феврале этого года зафиксировано 59 случаев сбоев глобальной спутниковой навигационной системы, что на 18% больше, чем в феврале прошлого года, когда было зарегистрировано 50 подобных инцидентов.

В 2024 году всего зафиксировано 830 случаев сбоев, тогда как в 2023 году их было 342.

LGS ранее отмечала, что при сборе этих данных информация о конкретных авиакомпаниях не выделяется отдельно.

Также в компании сообщили, что сбои начались одновременно с российским вторжением в Украину и, очевидно, связаны с ним.

Как ранее поясняло агентству LETA Агентство гражданской авиации (АГА), оно рассматривает и анализирует сообщения о сбоях сигнала глобальной системы позиционирования (GPS) в воздушном пространстве Латвии. Хотя такие сбои влияют на обычные процессы гражданской авиации, они не создают угрозу безопасности полётов воздушных судов как транзитных, так и выполняющих рейсы в Латвию и из неё.

АГА подчёркивает, что для обеспечения безопасности полётов используются несколько систем, поэтому сбои GPS не влияют на безопасность авиасообщения. Каждый случай сбоя GPS централизованно собирает и анализирует Европейское агентство авиационной безопасности.

LGS является государственным предприятием, обязанным предоставлять пользователям воздушного пространства аэронавигационные услуги.

В свою очередь, цель деятельности АГА – реализация государственной политики и управления в области использования воздушного пространства Латвии и гражданской авиации, а также контроль за безопасностью полётов, авиационной безопасностью и соблюдением требований по охране окружающей среды от загрязнения, вызванного воздушными судами.