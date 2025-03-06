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Что нам стоит дом построить! Согласования стройки в Латвии занимает 11,1 дней 0

Наша Латвия
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
В центре столицы дома строят буквально впритык. Фото автора.

В центре столицы дома строят буквально впритык. Фото автора.

Минэкономики подготовило поправки к Общим строительным правилам. Их цель — упростить бюрократию при проектировании, авторском надзоре, проведении строительных работ и экспертизе.

Вступление в силу поправок планируется с 1 мая 2025 года по 1 января 2026 года — всем участникам еще нужно будет подготовиться.

Существующая в Латвии строительная статистика указывает, что время на согласование технических правил для возводимых объектов в общем разумное.

Так, государственное AS Sadales Tīkls относящиеся к его ведению документы готовит 2–3 дня, VAS Latvijas Valsts ceļi — 11 дней, SIA Rīgas gaisma — 9 дней, Baltcom — 14 дней, SIA Rīgas ūdens — 10 дней, SIA TET — 17 дней, а Государственный центр радио и телевидения — 11 дней.

В среднем же в государстве этот срок составляет 11,1 календарных дня. Разумеется, во все учреждения и предприятия на согласование подавать заявки можно не последовательно, а одновременно.

В силу передела собственности последних десятилетий в Латвии оказалась чрезвычайно раздробленной земельная структура. Потому собственники участков, находящихся рядом со стройплощадками, зачастую выдвигают различные требования.

"Такое действие существенно задерживает реализацию замысла строительства и инициаторов строительства в большинстве случаев ставит в безвыходную ситуацию". Минэкономики в новых правилах упрощает пересечение защитных полос инженерными коммуникациями. "Что не вредит дальнейшей эксплуатации охраняемых объектов и одновременно обеспечивает также возможность дальнейшей застройки".

Хотя по закону сохранения материи если где–то убыло, то обязательно в ином месте прибудет. То же и с бюрократией. Так, новая редакция правил вводит нормативные понятия для проектной задачи, проектирования, концепции проекта, эскизного проекта, развернутого эскизного проекта…

Все это непосредственно коснется довольно крупного сегмента бизнеса — в Латвии сегодня трудятся 2290 сертифицированных строительных проектировщика.

#строительство
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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