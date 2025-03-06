Команду «Потока» в аэропорту и у памятника Свободы встречали сотни человек (фото)

В среду вечером у памятника Свободы собрались несколько сотен человек, чтобы встретить создателей анимационного фильма "Поток", сообщает LETA.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, у памятника собралось около 500 человек.

Команду встречали громкими овациями и хором исполнили "Rīga dimd". Создатели фильма также возложили цветы к памятнику. Музыканты Интарс Бусулис и Рейнис Сеянс с сопровождающей группой поздравили собравшихся выступлением.

Режиссёр "Потока" Гинт Зилбалодис поблагодарил всех за поддержку, в том числе команду фильма, а также выразил признательность героям мультфильма – котам, собакам, капибарам, птицам и лемурам. Он пожелал всем "оставаться на этой волне, но и двигаться дальше", выразив надежду, что "мы ещё вернёмся на все эти сцены".

Во время встречи в аэропорту Риги Зилбалодис сказал собравшимся, что очень рад быть дома. Он также отметил, что прошедший год был "очень сильным для анимации", и не скрывал радости по поводу полученной премии "Оскар".

Он подчеркнул, что без поддержки французских и бельгийских коллег этот фильм не удалось бы создать.

Продюсер фильма и соавтор сценария Матисс Кажа у Памятника Свободы заявил, что успех "Потока" – это победа всей независимой анимации, поскольку такие фильмы не создаются крупными студиями Голливуда или Японии.

По его словам, достижения фильма подтверждают, что ограничения существуют только в наших головах, а если работать серьёзно, можно достичь многого. Он также с улыбкой отметил, что "усвоил урок о правильной застёжке пуговиц на пиджаке", напомнив о ситуации на церемонии вручения "Оскара", когда он неправильно застегнул пиджак.

В аэропорту он подчеркнул, что чувствует поддержку не только в Латвии, но и везде, где показывают фильм. Он отметил, что для художников важно, чтобы их труд ценили.

Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума у памятника напомнила, что "путешествие" "Потока" началось более пяти лет назад, а международное признание пришло полгода назад. "Когда состоялась премьера, никто не мог предсказать, что фильм 'уплывёт' так далеко", - сказала она. Она также подчеркнула, что сейчас у Латвии есть все самые престижные мировые кинопремии – и это награды "Поток".

Учитель Зилбалодиса Дзинтарс Круминьш обратился к собравшимся со словами: "Нужно осмелиться, ясно видеть цель, идти вперёд, не угождать другим и делать то, что нравится самому – тогда это понравится и остальному миру".

Некоторые из собравшихся держали в руках флажки Латвии, другие – маленькие статуэтки "Оскара". Были люди с изображением главного героя "Поток" – чёрного кота – на лицах. В толпе можно было увидеть плакаты с надписями "Гордимся, очень" и "Латвия может".

После торжественной части команда раздавала автографы и фотографировалась с поклонниками.

До прибытия к Памятнику Свободы создатели фильма были встречены в аэропорту, где хор исполнил гимн Латвии. После этого гости воспользовались возможностью сфотографироваться с представителями фильма.

К Памятнику Свободы команда фильма и представители СМИ прибыли на специальном автобусе "Rīgas satiksme", оформленном в цветах государственного флага с надписью "Vienā laivā" ("В одной лодке"). Автобус сопровождали сотрудники Государственной полиции.

Как сообщалось ранее, "Поток" (Straume / Flow) стал первым фильмом в истории Латвии, получившим премию "Оскар", одержав победу в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм" на церемонии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе. Фильм также был номинирован в категории "Лучший международный фильм".

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, а также своего кота и собаку. Он напомнил всем, что "мы находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия, сотрудничая".

"Поток" – это 3D-анимационный фильм о Коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом из-за большого наводнения и искать спасения в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, необитаемом мире, Кот должен изменить свои привычки и научиться сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

В творческую команду фильма вошли режиссёр, продюсер, сценарист и художник Гинт Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Зальцман, звукорежиссёр Гурваль Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, композиторы Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

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