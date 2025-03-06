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Министерство задумалось о возможности отмены требования о замене счетчика воды; эксперты не видят большой выгоды 0

Наша Латвия
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Министерство задумалось о возможности отмены требования о замене счетчика воды; эксперты не видят большой выгоды

Излишнее действие или важная проверка для ведения честной отчетности? В Минэкономики разрабатывается предложение, которое исключит необходимость поверки счетчиков воды. Точность показаний счетчиков в первую очередь волнует самих потребителей воды, ее оценивают компании водоснабжения и управляющие компании. Неясно, каким образом отказ от проверки поможет сэкономить государственные ресурсы, передает ЛТВ.

Фонд интеграции общества, Государственная земельная служба и проверка счетчиков воды. В поисках способов экономии средств министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) выступил с идеей внедрения новой системы проверки счетчиков воды.

«Счетчики воды в жилых домах необходимо проверять каждые два года, а точнее, приобретать новый счетчик. По моему мнению, это совершенно ненужное занятие, от него можно вообще отказаться», — сказал Валайнис.

По данным «Rēzeknes novada komunālsserviss», ссылаясь на нормативные акты, поверка счетчиков воды проводится не раз в два года, а раз в четыре года. В квартирах установлены индивидуальные счетчики, также имеются счетчики на входе в дом. Латвийское телевидение находилось в доме в Малте, где счетчик электроэнергии находится в подвале.

«Если есть разница между этим счетчиком и счетчиком дома, когда она превышает 20%, мы смотрим и начинаем искать, что случилось в доме».

«Либо произошла утечка, либо кто-то ворует, мы связываемся с жителем и проверяем: может, у кого-то истек срок годности», — рассказал Янис Кравалис, член правления компании «Rēzeknes novada komunālsserviss».

Поверка — это проверка правильности работы счетчика. Специалист из Резекненского края пояснил, что это помогает вести честный учет.

По данным Ассоциации предприятий водоснабжения, точность учета расхода воды в первую очередь волнует самих потребителей.

«Со стороны мы не видим никакой связи с государственным бюджетом, никакой экономии бюджетных средств. Возможно, в какой-то момент потребители сэкономят немного денег, но тогда возникнет вопрос о надежности процесса проверок», - говорит Сандис Деюс, исполнительный директор Латвийской ассоциации предприятий водоснабжения и канализации.

Хотя поверку проводят компании, все равно существует орган, который аккредитует эти компании. Латвийское национальное бюро аккредитации делает это один раз в год. Это также работает, если есть какие-либо жалобы, но количество компаний невелико. В Малте журналистам сказали, что счетчики нужно везти в Ригу, поверителей в регионе нет. Это вызывает какие-либо неудобства? Муниципальная компания оценила, что поверка не является серьезным бременем.

Кравалис отметил: «Поверка этого счетчика обошлась нам в 12 евро. Если это раз в четыре года... я не знаю».

Поверка индивидуальных счетчиков обходится еще дешевле, но поскольку поставщиков этой услуги не хватает, по крайней мере в регионах, проще заменить счетчик. Центр защиты прав потребителей изучил существующую систему и пришел к выводу, что она себя не оправдывает. В Минэкономики утверждают, что в настоящее время работают над предложением об изменении существующей процедуры, но пока не поясняют подробно, что это будет означать.

#правительство
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