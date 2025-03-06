Baltijas balss logotype

Минздрав понял, почему больница Страдыня не справляется с наплывом пациентов. Меры приняты 0

Наша Латвия
Дата публикации: 06.03.2025
LETA
Минздрав понял, почему больница Страдыня не справляется с наплывом пациентов. Меры приняты

Наплыв пациентов в отделение неотложной медицинской помощи Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня (PSKUS) может быть, среди прочего, следствием недостаточно активной первичной медицинской помощи, заявили в Министерстве здравоохранения.

Во вторник в отделение неотложной медицинской помощи PSKUS обратилось такое большое количество пациентов, что оказались переполнены приемные помещения и коридор, который из двустороннего превратился в односторонний из-за размещенных там коек, сообщило Латвийское телевидение. Несколько часов пришлось стоять в очереди у больницы и бригадам скорой медицинской помощи (NMPD).

Минздрав указал, что, по предварительным данным, наплыв пациентов может быть связан со сложной организацией работы больницы, недостаточным объемом амбулаторной и плановой помощи, недостатками в плане доставки пациентов, а также доступностью семейных врачей и дежурных врачей.

Поскольку в настоящее время нет признаков какой-либо чрезвычайной ситуации с заболеваемостью, проблема может быть связана с организацией приема, сортировки и обследования пациентов в отделении неотложной помощи. Поэтому будет оценена как способность больницы реагировать на наплыв пациентов, так и принятие решений в организации потока.

Министерство оценит, было ли в данной ситуации необходимо всем пациентам поступать в PSKUS согласно плану госпитализации пациентов и можно ли было доставить пациентов в другие больницы в соответствии с планом. Правлению больницы Страдыня поручено еще раз пересмотреть мощность приемного отделения и внутренние рабочие процессы, а также алгоритмы действий при резком увеличении числа пациентов.

Параллельно правлению PSKUS совместно с больницами территории сотрудничества поручено обсудить перевод тех пациентов, которым это возможно, чтобы освободить место для пациентов PSKUS, нуждающихся в высокоинтенсивном лечении.

Одновременно совместно с Национальной службой здравоохранения и NMPD министерство еще раз пересмотрит возможные потоки доставки и госпитализации пациентов и их адаптацию к фактической мощности приемных отделений больниц. С коллегами из NMPD и отделений неотложной помощи больниц будет также оценен пересмотр и уточнение порядка госпитализации, с большим вовлечением ближайших больниц в лечение и уход за пациентами.

Кроме того, следует найти объяснение причинам, по которым пациентам потребовалось вызывать скорую помощь, указывает VM. А именно, были ли у пациентов осложнения или это была запоздалая обращение за медицинской помощью.

"Ситуация, когда во второй по величине больнице Латвии не удается обеспечить организацию потока 80 пациентов в отделении неотложной медицинской помощи, является, мягко говоря, неприятным сюрпризом", - заявили в Минздраве.

#здравоохранение
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
24

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео