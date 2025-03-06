Минздрав понял, почему больница Страдыня не справляется с наплывом пациентов. Меры приняты

Наплыв пациентов в отделение неотложной медицинской помощи Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня (PSKUS) может быть, среди прочего, следствием недостаточно активной первичной медицинской помощи, заявили в Министерстве здравоохранения.

Во вторник в отделение неотложной медицинской помощи PSKUS обратилось такое большое количество пациентов, что оказались переполнены приемные помещения и коридор, который из двустороннего превратился в односторонний из-за размещенных там коек, сообщило Латвийское телевидение. Несколько часов пришлось стоять в очереди у больницы и бригадам скорой медицинской помощи (NMPD).

Минздрав указал, что, по предварительным данным, наплыв пациентов может быть связан со сложной организацией работы больницы, недостаточным объемом амбулаторной и плановой помощи, недостатками в плане доставки пациентов, а также доступностью семейных врачей и дежурных врачей.

Поскольку в настоящее время нет признаков какой-либо чрезвычайной ситуации с заболеваемостью, проблема может быть связана с организацией приема, сортировки и обследования пациентов в отделении неотложной помощи. Поэтому будет оценена как способность больницы реагировать на наплыв пациентов, так и принятие решений в организации потока.

Министерство оценит, было ли в данной ситуации необходимо всем пациентам поступать в PSKUS согласно плану госпитализации пациентов и можно ли было доставить пациентов в другие больницы в соответствии с планом. Правлению больницы Страдыня поручено еще раз пересмотреть мощность приемного отделения и внутренние рабочие процессы, а также алгоритмы действий при резком увеличении числа пациентов.

Параллельно правлению PSKUS совместно с больницами территории сотрудничества поручено обсудить перевод тех пациентов, которым это возможно, чтобы освободить место для пациентов PSKUS, нуждающихся в высокоинтенсивном лечении.

Одновременно совместно с Национальной службой здравоохранения и NMPD министерство еще раз пересмотрит возможные потоки доставки и госпитализации пациентов и их адаптацию к фактической мощности приемных отделений больниц. С коллегами из NMPD и отделений неотложной помощи больниц будет также оценен пересмотр и уточнение порядка госпитализации, с большим вовлечением ближайших больниц в лечение и уход за пациентами.

Кроме того, следует найти объяснение причинам, по которым пациентам потребовалось вызывать скорую помощь, указывает VM. А именно, были ли у пациентов осложнения или это была запоздалая обращение за медицинской помощью.

"Ситуация, когда во второй по величине больнице Латвии не удается обеспечить организацию потока 80 пациентов в отделении неотложной медицинской помощи, является, мягко говоря, неприятным сюрпризом", - заявили в Минздраве.