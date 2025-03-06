Нужны ли нам иностранные студенты? За год они дали экономике Латвии 385 млн евро

Студенты из азиатских стран тратят на проживание в Латвии меньше, чем студенты из Европы, свидетельствует исследование Латвийского института стратегических и экономических решений (LaSER) «Иностранные студенты в Латвии: источник роста?», пишет LETA.

По сравнению с 2016 годом, когда проводилось предыдущее исследование, расходы иностранных студентов как на проживание, так и на обучение увеличились.

Наибольшую долю затрат составляет плата за обучение, которая за восемь лет выросла на 30% и достигла 6676 евро в год. Исследователи частично объясняют этот рост инфляцией, однако существенную роль играют и сами университеты.

Самая высокая плата за обучение в Рижском университете имени Страдиня (RSU), где иностранный студент платит в среднем 11 000 евро в год. RSU – единственный университет, где стоимость обучения выше среднего уровня по Латвии, отмечают исследователи. Большинство других вузов предлагают обучение по цене от 2500 до 4500 евро в год.

В 2024 году доходы от платы за обучение иностранных студентов составили 77,4 млн евро.

Расходы иностранных студентов на жилье увеличились на 44%. В прошлом году они в среднем составили 4943 евро, или около 412 евро в месяц.

Меньше всего за жилье платят студенты из Азии – в среднем 329 евро в месяц. Возможно, они предпочитают более экономичные варианты размещения, например, общежития, предполагают исследователи. В то же время студенты из Северной и Западной Европы платят значительно больше – в среднем 520 евро в месяц, так как чаще выбирают частные арендные квартиры или жилье с более высоким уровнем комфорта.

Большинство студентов из Европы выбирают медицинское образование. В сравнении с другими вузами студенты RSU тратят на жилье в среднем больше – 516 евро в месяц.

В 2024 году доходы от расходов иностранных студентов на жилье составили 57,3 млн евро.

Студенты из Азии также значительно меньше тратят на повседневные расходы – в среднем 294 евро в месяц по сравнению с 420 евро в месяц, которые тратит средний студент из Центральной Европы.

При этом исследователи отмечают, что группа студентов с более низкими расходами в прошлом году составляла около трети всех иностранных студентов, тогда как в 2015 году – только одну десятую.

Расходы на проживание охватывают широкий спектр товаров и услуг, необходимых для повседневной жизни студентов: питание, бытовые товары, транспорт, развлечения и другие затраты. В 2024 году средние расходы иностранных студентов на проживание достигли 4161 евро в год, что на 13% больше, чем в 2016 году. Однако темпы роста этих расходов значительно ниже, чем рост затрат на жилье или обучение.

Общий прямой вклад иностранных студентов в латвийскую экономику через расходы на проживание в 2024 году составил 48,2 млн евро.

Исследователи также подчеркивают значительный вклад иностранных студентов в экономику через расходы их гостей, что дополнительно поддерживает латвийский туристический сектор. В 2024 году прямой вклад от туризма, связанного с иностранными студентами, составил 8,7 млн евро, что на 43% больше, чем в 2016 году.

Результаты опроса показывают, что около половины студентов за последний год принимали гостей. Каждый гость в среднем тратил 431 евро за одно посещение. Эти расходы включают транспорт, проживание, питание и другие связанные с пребыванием затраты.

Общий вклад иностранных студентов в экономику Латвии в прошлом году составил 385,2 млн евро.

Из этой суммы 191,6 млн евро составляют прямые доходы экономики Латвии – оплата обучения, расходы на жилье, проживание и гостевые траты. Еще 193,6 млн евро – косвенный вклад иностранных студентов.

Прямые налоговые поступления от этой суммы в государственный бюджет составили 58 млн евро, подсчитали исследователи.