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В пятницу в Латвии может быть побит более чем 100-летний рекорд тепла 2

Наша Латвия
Дата публикации: 06.03.2025
LETA
В пятницу в Латвии может быть побит более чем 100-летний рекорд тепла

В пятницу в Латвии больше не ожидается сильного ветра, и во многих местах будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, в начале ночи порывами до 14 метров в секунду.

В ближайшие сутки осадков не ожидается, более облачно будет в Видземе и Латгале. Утром местами образуется туман, а днем он возможен на северном побережье Видземе.

Температура воздуха утром опустится до -1...+4 градусов. Максимальная дневная температура составит +7...+13 градусов, местами на побережье +5 градусов.

В Риге в пятницу дождя не будет, утром возможно облачное небо, а днем прояснится. При небольшом западном, юго-западном ветре температура воздуха в утренние часы опустится до +3 градусов, во второй половине дня поднимется до +12 градусов.

7 марта также, вероятно, будут побиты рекорды тепла. Самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в этот день, составила +12 градусов в Риге в 1920 году.

#погода
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го марта

    Губёны то не раскатывайте. С середины след недели обещают морозы и снег. 😋

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  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го марта

    Морозы вроде да, но вот про снег что-то известно не было. У нас вообще,синоптикам веры нету, 20 раз может всё поменяться, да и сам климат в Латвии тоже непонятный и не предсказуемый!

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