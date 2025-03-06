В пятницу в Латвии может быть побит более чем 100-летний рекорд тепла

В пятницу в Латвии больше не ожидается сильного ветра, и во многих местах будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, в начале ночи порывами до 14 метров в секунду.

В ближайшие сутки осадков не ожидается, более облачно будет в Видземе и Латгале. Утром местами образуется туман, а днем он возможен на северном побережье Видземе.

Температура воздуха утром опустится до -1...+4 градусов. Максимальная дневная температура составит +7...+13 градусов, местами на побережье +5 градусов.

В Риге в пятницу дождя не будет, утром возможно облачное небо, а днем прояснится. При небольшом западном, юго-западном ветре температура воздуха в утренние часы опустится до +3 градусов, во второй половине дня поднимется до +12 градусов.

7 марта также, вероятно, будут побиты рекорды тепла. Самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в этот день, составила +12 градусов в Риге в 1920 году.