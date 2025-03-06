Сегодня в Латвии установлен рекорд тепла

В четверг до 14 часов самая высокая температура воздуха зафиксирована в Даугавпилсе - +14,4 градуса, что является новым рекордом для 6 марта во всей стране, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий национальный рекорд тепла для 6 марта был +13,8 градусов в 1995 году, также в Даугавпилсе.

На большей части Латвии температура воздуха поднялась выше +10 градусов впервые в этом году.

Рекорд максимальной дневной температуры воздуха был побит к 14.00 на всех станциях наблюдения, кроме Лиепаи, Павилосты, Руцавы, Вентспилса и Звейниекциемса.

В Риге воздух прогрелся до +14 градусов, что превысило прежний показатель +12,3 градуса, зафиксированный 6 марта 1961 года.

В Колке +14,2 градуса побили рекорд не только для 6 марта, но и для первой декады месяца.

По прогнозам синоптиков, рекорды тепла будут побиты в Латвии и 7 марта.