В четверг ожидается сильный ветер и температурные рекорды

В четверг в Латвии порывы западного ветра достигнут 15-20 метров в секунду, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Осадков не ожидается, облачность уменьшится, наиболее солнечной погода будет в Курземе и Земгале.

Максимальная температура воздуха составит от +6..+10 градусов в западной части Курземе и северо-западе Видземе до +11..+14 градусов в остальной части страны.

Новый температурный рекорд для 6 марта возможен на всей территории Латвии, кроме части побережья. До сих пор самая высокая температура, зарегистрированная в этот день, составляла +13,8 градуса в 1995 году в Даугавпилсе.

В Риге погода будет сухой и ветреной, небо постепенно прояснится. Порывы западного, юго-западного ветра достигнут 16 метров в секунду, воздух прогреется до +13..+14 градусов. Текущий рекорд температуры для 6 марта в столице – +12,3 градуса, зафиксированные в 1961 году.

Скандинавию пересекает циклон, а в юго-восточной части Европы находится обширный антициклон.