Жители Латвии массово жалуются на услуги здравоохранения. Где больше всего проблем?

Отдел по связям с общественностью инспекции сообщает, что в 2024 году в инспекции рассмотрено 491 заявление, в которых изложены жалобы на качество лечения и своевременность диагностики, организацию услуг здравоохранения и оборот лекарств, а также несоблюдение требований гигиены. Это на 15% меньше, чем в 2023 году (574 жалобы).

Чаще всего жители Латвии жаловались на стоматологические услуги - 32 жалобы, первичное здравоохранение - 21, а также хирургию - 14. В связи с обязательными проверками здоровья на профессиональные заболевания получено 14 жалоб, в свою очередь, в области онкологии и психиатрии - по 12 жалоб в каждой. За год поступило 308 заявлений, в которых пациенты или их законные представители выразили недовольство качеством в одной из сфер лечения. Из них в 66, или более 21% случаев, имели место нарушения и недочеты. В связи с ущемлением прав пациента поступило в общей сложности 117 жалоб, то есть на 15% меньше, чем годом ранее. Из них по установленному законом праву пациента на информацию, в том числе о состояние здоровья и плане лечения, поступило 56 жалоб, из которых в 34 случаях констатировано ущемление этих прав. 61 заявление касалось установленного законом о правах пациентов права на доброжелательное и уважительное отношение, в том числе о согласии или отказе от лечения. Из них в ходе проверок Инспекцией здравоохранения ущемление прав пациента констатировано в 28 случаях.

Latvijas Avīze