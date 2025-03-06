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Жители Латвии массово жалуются на услуги здравоохранения. Где больше всего проблем? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 06.03.2025
LETA
Жители Латвии массово жалуются на услуги здравоохранения. Где больше всего проблем?

В прошлом году сократилось количество жалоб, поступивших в Инспекцию здравоохранения.

Отдел по связям с общественностью инспекции сообщает, что в 2024 году в инспекции рассмотрено 491 заявление, в которых изложены жалобы на качество лечения и своевременность диагностики, организацию услуг здравоохранения и оборот лекарств, а также несоблюдение требований гигиены. Это на 15% меньше, чем в 2023 году (574 жалобы).

Чаще всего жители Латвии жаловались на стоматологические услуги - 32 жалобы, первичное здравоохранение - 21, а также хирургию - 14. В связи с обязательными проверками здоровья на профессиональные заболевания получено 14 жалоб, в свою очередь, в области онкологии и психиатрии - по 12 жалоб в каждой. За год поступило 308 заявлений, в которых пациенты или их законные представители выразили недовольство качеством в одной из сфер лечения. Из них в 66, или более 21% случаев, имели место нарушения и недочеты. В связи с ущемлением прав пациента поступило в общей сложности 117 жалоб, то есть на 15% меньше, чем годом ранее. Из них по установленному законом праву пациента на информацию, в том числе о состояние здоровья и плане лечения, поступило 56 жалоб, из которых в 34 случаях констатировано ущемление этих прав. 61 заявление касалось установленного законом о правах пациентов права на доброжелательное и уважительное отношение, в том числе о согласии или отказе от лечения. Из них в ходе проверок Инспекцией здравоохранения ущемление прав пациента констатировано в 28 случаях.

Latvijas Avīze

#здравоохранение
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    6-го марта

    Больше всего проблем, в том, что деньги из бюджета здравоохранения идут не больным. а на распил руководителям ( ремонты, кредиты, закупка оборудования все с откатами).

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