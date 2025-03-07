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Из-за строительства четвертого этапа Южного моста в Зиепниеккалнсе существенно ограничат движения 1

Наша Латвия
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Из-за строительства четвертого этапа Южного моста в Зиепниеккалнсе существенно ограничат движения
ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня изменена организация дорожного движения в зоне строительства четвертого этапа Южного моста возле улицы Виенибас гатве, сообщили агентству LETA в Управлении внешних коммуникаций Рижской думы.

Изменения предусматривают, что до 30 апреля движение транспорта будет ограничено на участке Виенибас гатве от улицы Озолциема до улицы Силтума.

На указанном участке в направлении центра города транспорт будет перенаправлен по временному объездному пути вокруг торгового центра "Aleja" – по улицам Ритаусмас, Межкална и Озолциема.

В связи с изменением организации движения будут отключены светофоры на перекрестках Виенибас гатве с улицей Озолциема, а также Озолциема и Межкална.

О дальнейших ограничениях движения самоуправление сообщит отдельно перед их введением.

Кроме того, до 30 мая ограничения движения будут действовать на участке улицы Зиепниеккална от улицы Калету до административной границы Риги.

До 31 мая ограничения затронут также участок улицы Валдекю от дома № 61 до дома № 75, а также участок улицы Озолциема от дома № 32 k-1 до улицы Лиесмас.

В этот период будет закрыто движение пешеходов на улице Озолциема перед перекрестком с улицей Валдекю, а также на участке улицы Валдекю от дома № 65 до перекрестка с улицей Озолциема.

Как сообщалось ранее, в Риге продолжается строительство четвертого этапа Южного моста стоимостью 122,7 миллиона евро, завершение которого запланировано на 2027 год.

Проект "Строительство улицы Яниса Чаксте" разделен на два этапа. На первом этапе планируется строительство улицы Яниса Чаксте от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална, а на втором – от улицы Виенибас гатве до улицы Валдекю.

#южный мост
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Комментарии (1)

  • S
    SeaWolf
    8-го марта

    20 лет строят и всё какие-то строительные этапы

    4
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