Baltijas balss logotype

На следующей неделе в Латвию поступит холодный воздух с севера 0

Наша Латвия
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
На следующей неделе в Латвию поступит холодный воздух с севера
ФОТО: LETA

На следующей неделе в Латвию поступит холодный воздух с севера, возможен снег, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

До понедельника сохранится теплая погода, небо будет частично покрыто облаками, существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабым, местами возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до -2..+4 градусов, а днем в большинстве районов достигнет +9..+14 градусов.

Ниже температура днем останется на побережье из-за ветра с моря, а также местами в Видземе, если облака не рассеются. В воскресенье похолодание охватит более обширную территорию.

Ожидается, что во вторник Латвию достигнет циклон. После его прохождения ветер сменится на северный. В середине и во второй половине следующей недели температура воздуха может не превышать 0..+5 градусов, а ночью возможны слабые морозы.

Периодически возможны дожди и снег, однако прогнозы по осадкам пока разнятся; скорее всего, их будет немного.

Начиная с выходных следующей недели, погоду может определять антициклон, что принесет преимущественно сухую погоду, прохладные утра и по-весеннему теплые дни.

Уровень воды в реках в ближайшие дни в основном будет снижаться, но в Айвиксте, Даугаве и Гауе – постепенно повышаться.

#погода
4
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео