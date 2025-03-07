На следующей неделе в Латвию поступит холодный воздух с севера, возможен снег, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

До понедельника сохранится теплая погода, небо будет частично покрыто облаками, существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабым, местами возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до -2..+4 градусов, а днем в большинстве районов достигнет +9..+14 градусов.

Ниже температура днем останется на побережье из-за ветра с моря, а также местами в Видземе, если облака не рассеются. В воскресенье похолодание охватит более обширную территорию.

Ожидается, что во вторник Латвию достигнет циклон. После его прохождения ветер сменится на северный. В середине и во второй половине следующей недели температура воздуха может не превышать 0..+5 градусов, а ночью возможны слабые морозы.

Периодически возможны дожди и снег, однако прогнозы по осадкам пока разнятся; скорее всего, их будет немного.

Начиная с выходных следующей недели, погоду может определять антициклон, что принесет преимущественно сухую погоду, прохладные утра и по-весеннему теплые дни.

Уровень воды в реках в ближайшие дни в основном будет снижаться, но в Айвиксте, Даугаве и Гауе – постепенно повышаться.